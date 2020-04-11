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Yurt Dışındaki Kıbrıslı Rumların Adaya Gelişleri Ve Yabancıların Gidişleri Sürüyor

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Yurt Dışındaki Kıbrıslı Rumların Adaya Gelişleri Ve Yabancıların Gidişleri Sürüyor
Yurt Dışındaki Kıbrıslı Rumların Adaya Gelişleri Ve Yabancıların Gidişleri Sürüyor

Yurt dışında çeşitli sebeplerle bulunan ve çoğunluğu Rum Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi amacıyla gönderilen Kıbrıslı Rumların, düzenlenen özel uçak seferleriyle Güney Kıbrıs’a getirilmeleri ve ülkelerine dönmek isteyen yabancı uyrukluların da adadan ayrılmaları dün de devam etti.

Filelefteros ve diğer gazeteler, “Cyprus Airways” tarafından Almanya’nın Hannover kentinden havalanan A319 tipi uçağın, dünyanın çeşitli ülkelerinden Hannover’a gelen 53 Kıbrıslı Rum’u dün adaya getirdiğini yazdılar.

Gazete, uçağın Selanik’te durarak Yunanistan’da bulunan 54 kişiyi daha aldığı ve toplamda 107 Kıbrıslı Rum’un dün Güney Kıbrıs’a getirildiklerini aktardı.

Uçuşun masraflarının Kıbrıs Bankası tarafından karşılandığını, yakıtı da Petrolina şirketinin sağladığını ifade eden gazete ayrıca, Gürcistan Havayolları’na ait bir uçağın da dün 13 Kıbrıslı Rum’u Larnaka Havaalanı’na getirdiğini ve dönüşte 120 Gürcü’yü ülkelerine geri götürdüğünü belirtti.

Benzer bir uçuş da Moskova’ya gerçekleşti. Haberde, Güney Kıbrıs’tan ülkelerine dönmek isteyen Rus vatandaşlarının sayısındaki fazlalığı göz önüne alan Rus hükümetinin, Larnaka’dan 300 yolucuyu taşıyan bir uçağın St. Petersburg ve Moskova’ya gidişine onay verdiği vurgulandı.

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