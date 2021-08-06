Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve aşı olamayan Kıbrıslı Türk öğrencilerin aşıları yapılacak.

Aşı ile ilgili sorun öğretmen sendikaları tarafından çözüldü

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin Covid- 19 aşısı olmaları ve bunun uluslararası kabul gören bir belge ile kanıtlamaları konusunda hiçbir adım atmayan Sn. Ersin Tatar ve Koalisyon hükümeti, üniversitelerin Eylül ayında açılması ile birlikte gençlerimizi sorunlarla baş başa bırakmıştır.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız temaslarda sadece mazeret üretilmiş, sorun aşılamamıştır. Sendikalarımız konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile paylaşmış ve olumlu yanıt alınmıştır.

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimiz 6 Ağustos Cuma gününden itibaren ve her Cuma saat 08.00 ile 14.00 arasında adanın güneyindeki Lefkoşa Fuar Alanı’nda aşılarını olabilirler.

Aşıları için, kimlik belgesi ve başvuru formu ibraz edilmelidir.

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimizin sorunlarını çözenlere teşekkür ederiz.

Tüm bilgiler ve başvuru formu bu linkte yer almaktadır:

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/03082021_vaccinationnongesyEN.pdf

Saygılarımızla.

Ozan Elmalı Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri