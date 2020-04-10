Yurt Dışından Güney Kıbrıs’a Dönenlerin Sayısı

Yurt dışında bulunan ve dün Güney Kıbrıs’a dönen Kıbrıslı Rum sayısının 96 olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının açıklamasına dayanarak yurt dışında bulunan 96 Kıbrıslının, CyprusAirways’in gerçekleştirdiği uçuşla dün akşam Güney Kıbrıs’a geldiğini yazdı.

Gelen yolcular arasında “hassas gruba” mensup kişilerin yanı sıra iş ya da sağlık nedeniyle yurt dışına giden ancak ülkeye dönemeyen kişilerin de bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda, yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönecek olan kişilerle ilgili planlamanın uygulanmasının gelişim halinde olduğunu yazdı.

Gazete şu ana kadar olan verilere dayanarak 5 bin kadar kişinin, Güney Kıbrıs’a dönmek için başvuruda bulunduğunu belirtti.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın dün bir açıklama yaparak yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yönelik duyuruda bulunduğunu yazdı.

Habere göre hazırlık programları veya bir lisans programının ilk yılında kayıtlı olan, yurt dışında öğrenim gören ve yurtlarda kalan öğrencilerin, gerekli belgelerle birlikte documents@mfa.gov.cy e-mail adresine başvuruda bulunmalarını istedi.