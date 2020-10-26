Yurt içi piyasalar: Dolar/TL yükselişte, borsa sert düştü

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.69 ekside başlamasının ardından düşüşünü hızlandırdı. Gösterge endeks TSİ 15.33'te yüzde 2.7 ekside seyrediyor. Bankacılık endeksi yüzde 3 ve sınai endeksi de yüzde 3.3 düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısının ardından Oyak Çimento (yüzde 7.6 ekside) ve Alcatel Teletaş (yüzde 9.3) hisseleri kayıplarını sürdürdü.

Geçen hafta 7.9615'ten kapatan Dolar/TL kuru, bugün 8 seviyesini aşarak rekor tazelemesinin ardından gün içi işlemlerde 8.0792'ye kadar yükseldi. Kur, 8.0750'li seviyelerde seyrediyor.

TL gelişenlerden negatif ayrışıyor

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.40 yükseldi. Ayrıca dolar, Pazartesi günü Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişen piyasa parasının tamamı karşısında değer kazandı. Türk Lirası, gelişenler arasında en fazla değer kaybeden para oldu.

Türkiye'nin iki yıl vadeli hazine tahvillerinin bileşik faizi yüzde 13.91'den yüzde 14.18'e yükseldi. Türkiye 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi yüzde 13.21 ile değişmedi. 10 yıllık eurobondların faizi yüzde 6.85 oldu.

Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takası (CDS) primi 532 baz puan civarında bulunuyor.

Gram altın ise 493 TL civarından alıcı buluyor.

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Ekim'de 108.1'e yükseldi. Bir önceki ay 105.3 idi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4 seviyesinde gerçekleşti.