Yurt odasında ani ölüm (Gelişme)

07.04.2019 tarihinde Girne’de; kalmakta olduğu yurt odası içerisinde yaşamını yitiren Jeremiah Bababunmi AMUPITAN(E-27)’ın, 08.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.
Jeremiah Bababunmi AMUPITAN'ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Polisten yapılan açıklamaya göre soruşturma devam ediyor.
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