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Yurt Odasında Sahte Dolarlarla Yakalandı!

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Yurt Odasında Sahte Dolarlarla Yakalandı!
Yurt Odasında Sahte Dolarlarla Yakalandı!

30.08.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, O.S.O.(E-22)’nun kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada 100’lük banknotlardan oluşan toplam 88 adet  (8.800 $) sahte ABD Doları bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; O.S.O’nun  29.08.2021 tarihinde kendisine ev kiralaması için bir şahsa bahse konu sahte paralardan toplam 2,000 ABD Doları verdiği, sahte paraları bir kısmının Gazimağusa ve Girne’de iş yerlerine verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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