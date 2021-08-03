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Yurtdışında okuyan Kıbrıslı öğrencilere Kıbrıs Cumhuriyeti'nden AŞI yaptırma şansı... İşte detaylar...

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Yurtdışında okuyan Kıbrıslı öğrencilere Kıbrıs Cumhuriyeti'nden AŞI yaptırma şansı... İşte detaylar...
Yurtdışında okuyan Kıbrıslı öğrencilere Kıbrıs Cumhuriyeti'nden AŞI yaptırma şansı... İşte detaylar...

KTÖS ve KTOEÖS Basın Açıklaması

ÇOK ACİL DUYURU

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin Covid-19 aşısı olmaları ve bunun uluslararası kabul gören bir belge ile kanıtlamaları konusunda hiçbir adım atmayan Sn. Ersin Tatar ve Koalisyon hükümeti, üniversitelerin Eylül ayında açılması ile birlikte gençlerimizi sorunlarla baş başa bırakmıştır.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız temaslarda sadece mazeret üretilmiş, sorun aşılamamıştır. Sendikalarımız konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile paylaşmış ve olumlu yanıt alınmıştır.

Yurt dışındaki üniversitelerde okuyan gençlerimizin aşılanma talepleri ile ilgili listenin zaman darlığı nedeni ile 4 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 10:00’a kadar formların doldurulması gerekmektedir. 

Bunun için;  telefon ile bugün mesai bitimi saat 15:30’ a kadar sendikalarımıza ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası; iletişim - 2271175, 2275155

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası; İletişim - 2287971

Ayrıca kayıt için https://forms.gle/f4VXAxtgSaDrhNbTA linkinden başvuru formunu doldurabilirsiniz.

İstenen bilgiler; İsim - Soyisim, kimlik numarası ve pasaport numarası, hangi üniversitede öğrenci olduğu, telefon numarası ve e-mail adresi.

 

Kamuoyuna saygılarımızla

 

      Ozan Elmalı                                                             Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı                                               KTÖS Genel Sekreteri

 

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