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Yürümek ve bisiklete binmek reçetelerde yer alacak

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Doktorlar, kalp hastalığını yenmek ve ulusun refahını artırmak için yürümeyi ve bisiklete binmeyi reçete edecek.
Yürümek ve bisiklete binmek reçetelerde yer alacak

İngiltere’de yeni açıklanan bir sağlık iyileştirme programında bisiklete binme ve yürüme aktivitelerinin pratisyen hekimler tarafından reçete edilmesi kararlaştırıldı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bu yıl içinde uygulamaya konulacak pilot uygulama, insanları daha fazla egzersiz yapmaya teşvik ederek kanser ve kalp hastalıkları oranlarını düşürmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki yükü hafifletmesinin yanı sıra, insanlar kısa yolculuklar için arabalarını kullanmayı bıraktıkça yollardaki tıkanıklığın azalacağı da umuluyor.

ETKİLERİ İZLENECEK

NHS, reçetelerin tekerlekli sandalye kullanıcıları için gerekli egzersizleri de içereceğini söyledi.

Reçetelerin sonuçları, azalan pratisyen hekim randevuları ve ilaca bağımlılık gibi noktaları inceleyecek, bu faaliyetlerin bireylerin sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirmek için izlenecek.

Ulaştırma Bakanı Trudy Harrison, “Yürüyüş ve bisikletin, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde muazzam olumlu bir etkisi var, bu yüzden ülke çapında insanları harekete geçirecek ve NHS üzerindeki yükü hafifletecek bu projeleri finanse ettik” açıklamasında bulundu.

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