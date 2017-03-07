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Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!

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Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
Eğer yürürken bacaklarınız ağrıyor, durduğunuzda ağrı geçiyorsa bu önemli bir işarettir... Zira nedeni damar tıkanıklığı olabilir... Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Macit Bitargil, kimlerin risk altında olduğunu ve alınması gereken önlemleri sıraladı.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Macit Bitargil, halk arasında pek bilinmeyen periferik atardamar (bacaklara kan götüren damarların tıkanıklığı)  hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunup, önemli bilgiler verdi…

ÖLDÜRMEZ AMA SÜRÜNDÜRÜR

Periferik atardamar hastalığı, kalp krizi kadar önemli bir problemdir. Nasıl ki kalp damarlarımız tıkandığında kalple ilgili problemler yaşıyorsak bacaklara giden atardamarlarımız da tıkandığında bacaklarla ilgili problemler yaşarız. Kalp krizi insanı anında öldürebilir fakat bacak atardamar tıkanıklığı ile seyreden periferik atadamar hastalıkları tedavisiz kaldığında ömür boyu hastayı süründürür ve çok ciddi miktarlarda hayat kalitesi düşüklüğüne yol açabilir. Bacak atardamar tıkanıklıklarında bacaklara yeterli miktarda kan ve oksijen gidemediğinden yürümeyle ilgili problemler yaşanır. Hastalar 100 metre yol yürüdüklerinde bacaklarında ağrı oluşur ve bu ağrı hastayı durdurur. Hastalar dinlenmek zorunda kalır. Zamanla yürüme mesafesi kısalır ve hastalar hareket etmekten kaçınmaya başlar. İlerleyen dönemlerde bacaklarda yaralar açılır ve nihayetinde kangren gelişebilir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Hastalık, toplumda her 10 kişiden birinde görülebilir. Ayrıca kalp damarlarında tıkanıklık problemi yaşayan hastaların yarısında periferik atardamar hastalığı da mevcuttur. Özellikle Türkiye'de bu kadar yaygın olmasına rağmen toplumda bu hastalıkla ilgili yeterli bilinç bulunmamaktadır. Hastalık ne yazık ki çoğu zaman sinsi bir seyir gösterir ve hastalar hastalığın farkında olmayabilir. Özellikle sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yağlı beslenme ve şeker hastalığı gibi durumlarda bu hastalık ortaya çıkabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bu hastalıkta yapılacak olan ultrason, tomografi veya anjiyo bulguları sonucunda bazı hastalarda ilaç tedavisi yeterli olurken bazı hastalarda ise açık yöntemle ameliyat veya kapalı yöntemlerle stent takılması işlemleri yapılarak hastalar sağlıklarına kavuşmakta ve eskisi gibi normal yürüyebilmektedirler. Tabii olarak girişim sonrasında dikkat edilmediği durumlarda bu hastalık tekrar edebilir, ameliyatla takılan suni greft ya da stentler tıkanabilir.

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