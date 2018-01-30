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“YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR”!!!

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“YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR”!!!
Demokrat Parti (DP) aşırı milliyetçi hükümet yerine, Demokrasi, Özgürlük ve İnsan Haklarını savunan 4’lü koalisyon hükümeti kurma kararı aldı...

Demokrat Parti’nin (DP) koalisyon kurma çalışmaları kapsamında hangi koalisyon modelinde yer alacağıyla ilgili kararın alındığı dünkü Parti Meclisi toplantısında, 15’e karşı 67 oyla 4’lü koalisyon hükümeti kurma kararı çıktı. 

Toplantı sonrasında DP parti meclisi üyeleri alınan kararı alkışlarla karşılarken, bazı üyelerin ise “Yürüyelim arkadaşlar” marşını söylediği görüldü. DP Genel Başkanı Denktaş ise bu kararı, ülkedeki siyasi kutuplaşma yerine toplumsal birlik ve beraberlik için aldıklarını belirterek, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi ve daha fazla insan hakları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

DETAY GAZETESİ'nin çok güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre 4'lü CTP, HP, TDP ve DP koalisyon hükümetinde bakanlık dağılımı şöyle olacak.

CTP: Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı,TarımBakanlığı, Sağlık Bakanlığı
HP: İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
TDP: Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı
DP: Maliye Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı

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