Hollandalı sanatçı ve mühendis Theo Jansen’in büyük boyutlu kinetik heykellerini pek çoğunuz görmüşsünüzdür. Jansen 1990’dan bu yana, rüzgar gücünü kullanan iskelet yapılar inşa etmek için makine mühendisliği teknikleriyle deneyler yapıyor. Sadece rüzgarla ya da ufak bir parmak hareketiyle harekete geçebilen bu tasarımların videoları da yıllardır sosyal medyada da viral olarak yayılıyor. Jansen’in çalışmalarından ilham alan Kaliforniyalı tasarım kolektifi CARV, bisikleti ve yürüyen mekanik robotu harmanlayarak bir yürüyen bisiklet tasarladı.