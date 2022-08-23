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Yürüyüş ve duruş bozuklukları tedavisinde erken müdahale önemli

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Günümüzde yaygın şekilde görülen yürüyüş ve duruş bozuklukları uzman hekim gözetiminde erken müdahale ve basit egzersizlerle tedavi edilebiliyor.
Yürüyüş ve duruş bozuklukları tedavisinde erken müdahale önemli

Bodrum Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Muaffak Bağdatlı, insanların, duruşları ya da yürüyüş biçimiyle özgüvenlerini yansıtmak istediklerini belirterek tedavi sürecinin uzman hekim gözetiminde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yürüyüş ve duruş bozuklukları hakkında bilgi veren Dr. Muaffak Bağdatlı, “ Yürüyüş ve duruş bozuklukları ayakta durma ve yürüme sinir sisteminin çeşitli bölgelerinin birlikte ve normal şekilde çalışmasıyla gerçekleşen bir durumdur. Yürüyüş bozukluğu, bu eylemin anormal şekilde ya da kontrol dışı bir düzende gerçekleştirilmesidir. Bu durum doğuştan gelebildiği gibi, sonradan kazanılmış bir durum da olabilir. Yürümeyle ilgili problemler zaman içerisinde bacakların kas, kemik ve sinir yapılarını etkileyebilir. Yürüme denge-kas koordinasyonu gerektirir. Yürüme paternini oluşturan bileşenlerin herhangi birinde veya birkaçında sorun olması, yürüyüş bozukluğuna yol açar. Duruş bozukluğu genelde kişisel alışkanlıklardan kaynaklanır. Uzun süre masa başında çalışan ve vakit geçiren kişilerde olası duruş bozukluğu doğaldır. Ayrıca, aşırı kilolu olmak, yanlış şekilde oturmak ve yanlış pozisyonlarda uyumak da duruş bozukluklarının nedenleri arasındadır” dedi.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK SONUÇLARI OLUYOR

Yürüyüş bozukluğunun ataklar şeklinde veya uzun süreli olarak görülebildiğini kaydeden Dr. Bağdatlı “ Yürüyüş bozukluğunun fiziki ve psikolojik sonuçları vardır. Başka rahatsızlıklara kolayca neden olan yürüyüş bozukluğunda, doktora görünme konusunda geç kalınmamalıdır. Yürüyüş bozukluğu, ilk olarak kalıtsal nedenlerden, sonra da kişisel nedenlerden kaynaklanır. Ayak şekline ve büyüklüğüne göre ideal ayakkabı seçilmelidir. Yürüyüş bozukluğu bir bakıma da denge problemidir. Tiroid ve kulak rahatsızlıkları denge problemlerine, bel altı seviyede olan fiziki sakatlıklar da yürüyüş bozukluğuna yol açabilir. Bacaklar arasındaki boy farkı birçok nedenle oluşabilmektedir” diye konuştu.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Tedavide erken müdahalenin önemine dikkat çeken Dr. Muaffak Bağdatlı, şöyle devam etti: Basit egzersizlerle ve erken müdahalelerle yürüyüş ve duruş bozukluklarının önüne geçmek mümkündür. Çocukluk ve ergenlik dönemi, duruş ve yürüyüş bozukluklarının önlenmesi için çok değerli bir dönemdir. Düzenli egzersizlerle doğru postür ve yürüme bir alışkanlık haline dönüştürülerek duruş bozuklukları düzeltilebilir”

 

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