Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP'yi destekleyen Arıklı'dan şaşıortan konuşma...
Yürüyüş yapacakları UBP'yi savunmakla suçladı
Cumhuriyet Meclisi toplandı.
Siyasi Parti başkanlkarı konuşmalar yapılıyor.
YDP genel Başkanı Arıklı 10 kasım tarihinde yapılacak yürüyüşü yapanları UBP'yi savunmakla itham etti.
Müdahalelerin ilk defa yapılmadığını söyeleyen Arıklı, bunun ilk defatymış gibi davranılmasının doğru olmadığını belirtti.
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