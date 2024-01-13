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Yusuf Alkım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Uluslararası Lenin Sempozyumu'na katılmak ve konuşma yapmak üzere dün sabah Kıbrıs'tan İstanbul'a giden ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Yusuf Alkım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yusuf Alkım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen Lenin Yüzyılı Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen bir konuşmacının, "DHKPC terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Ancak, konuşmacı Kartal Adliyesi'ne götürüldükten sonra nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan konuşmacının ifadesinde, kendisinin Devrimci Komünist Birlik'e ait yasal yayınları yayınlamakla suçlandığını, ancak örgüt ile herhangi bir bağının olmadığını savunduğu belirtildi. Nöbetçi savcı, Gaziantep savcılığı tarafından açılan davaya ilişkin olarak ifadesini aldıktan sonra konuşmacıyı serbest bıraktı.

Konuşmacı, yaşadığı süreçle ilgili olarak, "Yaşasın devrimci dayanışma, baskılara boyun eğmeyeceğiz ve mücadeleyi daha güçlü örerek özgür bir düzen kuracağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Türkiye'ye giriş yasağı konusunda net bir bilgisinin olmadığını, muhtemelen bir sonraki gelişinde bu konuda daha fazla bilgi alabileceğini ifade etti.

Olayın ardından, konuşmacının avukatı Seher Dursun ve destek veren diğer dostlarına teşekkür etti.

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