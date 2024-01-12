Yusuf Alkım'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi ve göz altına alındı!

Bugün bir sempozyuma konuşmacı olarak Türkiye’ye giden aktivist ve programcı Yusuf Alkım’ın İstanbul’da havaalanında gözaltına alındı

Bağımsızlık Yolu konu ile ilgili açıklama yayınladı.

İşte açıklama;

Bugün bir sempozyuma konuşmacı olarak Türkiye’ye giden aktivist ve programcı Yusuf Alkım’ın İstanbul’da havaalanında gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.

AKP-MHP iktidarı daha önce pek çok Kıbrıslı Türk aydın, gazeteci, sendikacı ve siyasetçiye Türkiye’ye giriş engeli ile gösterdiği faşizan tutumunu bir adım ileriye taşımış durumdadır. Bağımsızlık Yolu olarak süreci takip etmekteyiz.

Bu faşizan tutumun Kıbrıslı Türklerin söz, yetki, karar ve iktidar mücadelesini sindiremeyeceğini vurgular, Yusuf Alkım ile dayanışmamızı belirtiriz.