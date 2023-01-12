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Yusuf Avcıoğlu: 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir Ortaçağ rezaleti yaşanıyor

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Yusuf Avcıoğlu: 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir Ortaçağ rezaleti yaşanıyor
Yusuf Avcıoğlu: 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir Ortaçağ rezaleti yaşanıyor

Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu UBP-DP-YDP menfaat ortaklığı ile başlayan kötü yönetim sebebiyle 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir ORTAÇAĞ REZALETİ yaşandığını vurguladı.

Yusuf Avcıoğlu açıklamasında “Kapasite Yetersizliği, Soğuk Hava ile birleşince Elektrik kesintileri yine, yeni, yeniden (!) gündeme geldi. Bu çerçevede bugünden başlayarak, arızanın ciddiyetine göre sonraki günlerde de devam etmesi muhtemel 1.5 – 2 saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanması beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

 

Açıklama şöyle:

Teknecik Elektrik Santralı Buhar Türbinlerinden birinde meydana gelen arıza sebebiyle ünite durduruldu.

Dizel Ünitelerden birinde ise Krank Mili kırık ve o da aylardır devre dışı.

Teknecik’te toplamda 1 Buhar (60 MW) + 1 Dizel (17 MW) olmak üzere 77 MW devre dışı durumda.

Güney Kıbrıs’ta ise Dikelya Elektrik Santralinin emisyon limitlerini aşması gerekçesiyle kapatılmasının akabinde, fazla kapasite olmadığı için Güneyden de elektrik alınamıyor.

2018 yılından beridir yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu defalarca dile getirmemize rağmen, hiçbir yatırım yapılmadı.

Erhan Arıklı’nın Bakanlığı döneminde ise ihale iptalleri neticesinde bakımlar aksadı.

Sıcak ve Soğuk yedek kapasite ise hiç yok!

Kapasite Yetersizliği, Soğuk Hava ile birleşince Elektrik kesintileri yine, yeni, yeniden (!) gündeme geldi.

Bu çerçevede bugünden başlayarak, arızanın ciddiyetine göre sonraki günlerde de devam etmesi muhtemel 1.5 – 2 saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanması beklenmektedir.

Diğer Ünitelerde yaşanacak olası başka arızalarla ise Kapasite Yetersizliğinin, dolayısıyla kesintilerin artması da muhtemeldir.

UBP-DP-YDP menfaat ortaklığı ile başlayan kötü yönetim sebebiyle 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir ORTAÇAĞ REZALETİ yaşanıyor.

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