Yusuf Avcıoğlu, Erhan Arıklı hakkında hukuki süreç başlatıyor

Erhan Arıklı'nın her zaman olduğu gibi vatandaşı yanıltan açıklamalarına karşı bilgi ve belgeler ile cevap vermeye devam:

Ne diyor Erhan Arıklı?

"Meclise ilk girdiğim günlerde her zamanki mammacılar, adrese teslim ihale ile Kuruma 4 Adet Jenaratör kakalamaya çalışıyorlardı.

4 adet jenaratörün keşif bedeli; KDV dahil 50 Milyon Auro idi. O zamanki Kıb Tek yönetimi de bunun altına imza atmıştı."

GERÇEKLER:

1-) 2017 Yılında UBP-DP Hükümeti döneminde Yerel/Uluslararası İhale ile değil ERHAN ARIKLI'nın en sevdiği yöntem olan ADRESE TESLİM DOĞRUDAN ALIM yöntemi ile 4 Adet TEK YAKITLI (Fuel Oil) Dizel Jeneratörün alınması için karar üretmişti. Pazarlık sonucunda kayıtlara geçen son fiyat 42,500,000€ idi. (Karar Ekte mevcuttur)

2-) 2018 Yılında CTP-DP-TDP-DP Hükümeti döneminde ise alınan Yönetim kurulu Kararı ile;

a-) Fuel-Oil’den Sıvılaştırılmış Doğalgaz’a dönüşüm projesi için ihaleye çıkılması,

b-) 64-80 MW gücünde ÇİFT YAKIT (Fuel Oil ve Doğalgaz) ile çalışabilen Santral Yatırımı için ihaleye çıkılması,

c-) 150 MW’lık Kombine Çevrim Gaz Türbini Santrali Kurulması için ihaleye çıkılması,

d-) DAÜ ile Porotokol imzalanarak Şebeke Analizi yapılması ve Güneş Enerjisi Sistemi kapasitesinin maksimuma çıkarılması ve Depolama-Dengelemeli Güneş Enerjisi Santrali Teknik Şartnamesi hazırlanması,

e-) Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) Sistemleri ve bunun gibi üretim metodlarının Ar-Ge çalışmalarının takip edilerek, bu yatırımların yapılabilmesi için Bakanlık vasıtasıyla arazi temin edilmesi,

f-) Bunların yapılabilmesi için ilgili diğer Kurumlarla birlikte çalışılması,

g-) Çoklu Tarife Sistemine geçilebilmesi için, Nizamname değişikliğinin Bakanlığa sunulması,

şeklindedir. (Karar Ekte mevcuttur)

3-) KIBTEK Yönetim Kurulunda birlikte görev yaptığımız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Efendi’nin şahsınıza karşı açmış olduğu dava evraklarında ıslak imzanızla da sabit olduğu üzere “4 Jeneratörü 40 Milyon €’ya” alacağımızı iddia etmiştiniz, bugün attığınız ÇAMURA da ZAM GELMİŞ, iddianızı “50 Milyon €’ya” çıkartmışsınız, ne bir söylediğiniz diğerini tutuyor, ne de bir yaptığınız diğerini. Neyse size de böyle kabul ediyoruz artık. (İlgili Evrak Ekte mevcuttur)

ÖZET:

-Almış olduğumuz Yönetim Kurulu Kararı içerisinde “4 JENERATÖR” kelimesi bulunmamakla birlikte her hangi bir fiyat da karar içeriğinde söz konusu değildir, ERHAN ARIKLI’nın ÇAMUR AT İZİ KALSIN metodu burada da devam etmektedir,

-YDP ve Erhan Arıklı’nın şuan Koalisyon Ortağı olduğu hükümetin mensubu olan UBP-DP hükümeti döneminde 42,500,000€’ya DOĞRUDAN ALIM ile TEK YAKITLI 4 ADET JENERATÖR alınması mevcuttur.

-ERHAN ARIKLI Dörtlü Hükümete asılsız iddialar ile ÇAMUR ATARKEN, Koalisyon Ortakları konusunda DUT YEMİŞ BÜLBÜL gibidir.

-ATTIĞINIZ her ÇAMUR bir diğeri ile ÇELİŞİYOR.

--------------------------------------------------------------------------

Ne diyor Erhan Arıklı?

“Bu işi kotarmak isteyen malum rantiyeciler, bu arkadaşın da içinde bulunduğu yönetim kurulunu avuçlarının içine almışlardı. Hatta bir kısım Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili şirket tarafından güya jenaratör kullanan ülkeleri görsünler diye yurt dışı tatiline de götürülmüşlerdi.”

GERÇEKLER:

1-) Erhan Arıklı, 1 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlar Kurulundan çıkardığı Yasa Gücünde Kararname ile, İHALE ile DEĞİL, DOĞRUDAN ALIMLA “RANTİYECİ VE KENE” diye tabir ettiği ÜRETİCİ FİRMADAN Mal ve Hizmet alma yoluna gitmiştir. Çok şükür RANTİYECİ DEDİKLERİNİZİN ASLINDA KİM OLDUKLARINI YAŞAYARAK görüyoruz. (İligili Kararname Ekte mevcuttur)

--------------------------------------------------------------------------

Ne diyor Erhan Arıklı?

“Avcıoğlu kanuna aykırı olarak hem elektirik işi yapıyor hem de KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu. Oysa bir önceki dönemde Elektirik işi yapan bir şahsın Yönetim Kuruluna atanması engellenmişti. (Nasreddin Hoca misali bizim haspaya kuralları çiğnemek yakışıyordu)”

GERÇEKLER:

1-) FASIL 171 Elektrik İnkişaf Yasası, 2. Kısım, 7. Maddesinde, “Tayinden Men” bağlığı altında açıkça; “İdarenin herhangi bir üyesi, vasiyet veya tevarüs sonucu herhangi bir elektrik işletmesi hissesine, kendi yararı için hak kazanırsa, söz konusu hisseleri, hak kazandığı tarihten üç aya kadar satar veya elden çıkarır.” demektedir. ATANAMAZ diye bir ibare bulunmamaktadır. BİLMİYORSANIZ yasalara bakar ÖĞRENİRSİNİZ.

2-) KIBTEK Yönetim Kurulu Üyeliğine “13 Mart 2018” tarihinde atandım, Elektrik İnkişaf Yasasının ilgili maddesi uyarında 3 ay içerisinde, sahibi olduğum şirketi “9 Nisan 2018” tarihinde (1 AY İÇERİSİNDE) elden çıkardım. İlgili Belge BAKANLIĞINIZIN ZEMİN KATINDA SOL KORİDORDAKİ ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ ARŞİVİNDE DE MEVCUTTUR, ÇAMUR ATMAK YERİNE GİDİP BAKABİLİRSİNİZ. (Şirket devrine ait belge ektedir)

3-) Elektrik Projesi Çizen bir Elektrik Mühendisi geçmişte de KIBTEK Yönetim Kuruluna atanmış, dönemin hükümeti düşene kadar da yaklaşık 1 yıl görev yapmıştır. Herhangi bir yasal sorun da yaşanmamıştır. Bilmiyorsanız gerekli bilgiyi KIBTEK Yönetim Kurulundan alabilirsiniz. BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK VE ÖĞRENMEDEN ÇAMUR ATMAK AYIPTIR.

4-) Dediğiniz gibi “Nasreddin Hoca misali bizim haspaya kuralları çiğnemek yakışıyordu”

--------------------------------------------------------------------------

Ne diyor Erhan Arıklı?

“Dörtlü Koalisyon döneminde Kuruma iş yapan ve jenaratör kakalamak isteyen bir firmanın finansörlüğü ile yurt dışına giden Yönetim Kurulu üyeleri kimlerdi.”

GERÇEKLER:

1-) Yalnız KIBTEK Yönetim Kurulu Üyeleri değil, KIBTEK Personeli ve KKTC Çevre Dairesi Müdürü ve Personeli de aynı ekip içerisinde Malta’ya, Malta’da bulunan ve KIBTEK envanterindeki Jeneratörlerin aynıları olan Santralin, önceleri Fuel Oil ile çalışırken sonradan Doğalgaz ile çalışabilecek şekilde nasıl dönüştürüldüğü, hangi yatırımlara gerek olduğu, dönüşüm sonrası çevre açısından Doğalgaz ile üretimden kaynaklanan bacagazı emisyonlarının Çevre Yasamızdaki limitlere uygun olup olmadığı yerinde incelenmiştir.

2-) Ziyaret KIBTEK bütçesi ile finanse edilmiştir, ATTIĞINIZ ÇAMURDAKİ gibi ÖZEL ŞİRKET tarafından FİNANSE EDİLMEMİŞTİR. İlgili ziyaretin tüm kayıtları KIBTEK arşivlerinde mevcuttur. BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK VE ÖĞRENMEDEN ÇAMUR ATMAK AYIPTIR.

3-) Malta ile İtalya arasındaki Denizaltı Enterkonne Kablo bağlantısı da aynı ziyarette aynı ekip tarafından incelenmiş, gerekli sorular sorulmuş, notlar alınmıştır.

--------------------------------------------------------------------------

Ne diyor Erhan Arıklı?

“Avıcoğlu 21 Ağustos 2019 da verdiği demeçte Jenaratör ihalesine karşı çıkan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmazı sert sözlerle eleştiriyordu.”

Ne demişti Turan Büyükyılmaz?

“Jeneratör ihalesi yapılması konusunda bilerek veya bilmeyerek jeneratör lobilerine alet olan kişi kurum ve kuruluşları MALTA örneğini incelemeye davet ediyoruz”

GERÇEKLER:

1-) Peki ne demişti Yusuf Avcıoğlu?

“Sn. Büyükyılmaz, Malta'da gerçekleştirilen Fuel Oil'den Doğalgaz'a dönüşüm projesinde olduğu gibi Çift Yakıtlı Yeni Jeneratör yatırımı ile bu dönüşümün ilk adımını atmaya hazırlanan KIBTEK'in bu yatırımını eleştirip Malta'yı örnek göstererek aslında kendi söylediği ile kendisi çelişiyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak işte tam da böyle birşey…”

(İlgili açıklamanın tüm metni linkte mevcuttur;

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10155461441032465&set=a.10150996022497465 )

SON OLARAK,

Attığınız Çamurlara karşılık ben, ahlakımı bozmayarak bilgi ve belge paylaşmaya, siz ise attığınız çamurda boğulmaya mahkumsunuz Erhan Arıklı.

Yarın avukatım aracılığıyla gerekli belgeler tarafınıza ulaşarak, hukuki süreç başlayacaktır. Çamur atıp sonra özür dilemek kaderiniz olmuş, üzgünüm.