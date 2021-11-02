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Yusuf Avcıoğlu: Erhan Arıklı'nın söylediklerinin tersini yapma serisi bitmek bilmiyor.

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Yusuf Avcıoğlu: Erhan Arıklı'nın söylediklerinin tersini yapma serisi bitmek bilmiyor.
Yusuf Avcıoğlu: Erhan Arıklı'nın söylediklerinin tersini yapma serisi bitmek bilmiyor.

İşte açıklama;

Bize de kendisinin gerçek yüzünü herkese göstermek düşer...

Erhan Arıklı ve ekibi, İhale No: 208/2021 ile Kıb-Tek'e "Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yazılımı" alınması amacıyla 1,150,000 USD + KDV (10,965,921 TL + KDV) Keşif Bedeli ile ihaleye çıkar.

İhaleye katılacak şirketlerden, İhale Şartnamesinin "Firma İşaret Ettiği" itirazları gelir, bu itirazlar basına da yansır.

Akabinde 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmesi beklenen ihale, "Rekabet Koşullarının oluşturulması" ve ihale şartnamelerinde düzenleme yapılacağından dolayı Kıb-Tek'in talebi doğrultusunda iptal edilir.

İhalenin iptalinden tam bir ay sonra tarih 28 Eylül 2021'i gösterdiğinde ise, Erhan Arıklı'nın birçok çirkin iddia ile itham ettiği ve "BİTİRMEZSEM ADAM DEĞİLİM" dediği firmaya bu iş ihalesiz olarak sözleşme imzalanarak verilir. Hatırlanacağı üzere Erhan Arıklı 2021 yılının Ağustos Ayında da yine aynı Firmaya İhalesiz Yakıt Taşımacılığı yaptırmıştı.

Peki Erhan Arıklı bu konularda kısa süre önce ne demişti?

Tarih 5 Şubat 2021 - Erhan Arıklı:

"AB, 2007 yılında elektronik yazılım ihalesi yapıyor ve 10 bin adet de sayaç hibe ediyor. Bu yazılım 2 sayaç markasını içeriyor. Başka sayaçla bu ihaleye girilemiyor. Göreve geldiğimde 128.8 Euro sayaç veriliyordu. Slovenya’da araştırma yaptık 30 Euro’ya alındığını tespit ettik. Bir alımda 10 bin sayaçtan büyük gelir elde ediyorlar, düşünsenize 195 bin sayaç var ve ömrü 10 yıl. Araştırdık, aynı işlerin çok daha düşük maliyete yapılabileceğini öğrendik…”

➡️Tarih 22 Eylül 2021 - Erhan Arıklı:

Erhan Arıklı Yönetiminde Kıb-Tek İhale No: 294/2021 ile Elektronik Sayaç Alımı İhalesine çıktı. İhalede Belirlenen Keşif Bedelleri şöyle;

Üç Faz Sayaçlar : 169.95 €

Tek Faz Sayaçlar: 116.00 €

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