Yusuf Avcıoğlu: Geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santralı Buhar Türbinlerinin her ikisi de devre dışı kaldığını açıklayarak, arıza sebebinin kalitesiz yakıt ve filtre tıkanıklığı olduğunu ileri sürdü.
İşte o açıklama:
“Teknecik Elektrik Santralı Buhar Türbinlerinin her ikisi de devre dışı kaldı.
2 Buhar Türbini (2x60MW) ve 1 Dizel Jeneratör (17MW) olmak üzere Toplam 137MW Devre dışı.
Başta Girne'nin tamamı olmak üzere geniş çaplı Elektrik kesintileri yaşanıyor.
Kesintilerin, Buhar Türbinleri yeniden devreye alınana kadar en iyi ihtimalle 2-3 saat sürmesi bekleniyor.
Arıza sebebi ise kalitesiz yakıt kaynaklı "filtre tıkanıklığı" !
Hükümet ettiklerini iddia edenlere iyi dileklerinizi esirgemeyin..”.
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