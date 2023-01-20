Yusuf Avcıoğlu: Geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santralı Buhar Türbinlerinin her ikisi de devre dışı kaldığını açıklayarak, arıza sebebinin kalitesiz yakıt ve filtre tıkanıklığı olduğunu ileri sürdü.

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santralı Buhar Türbinlerinin her ikisi de devre dışı kaldığını açıklayarak, arıza sebebinin kalitesiz yakıt ve filtre tıkanıklığı olduğunu ileri sürdü.

İşte o açıklama:

“Teknecik Elektrik Santralı Buhar Türbinlerinin her ikisi de devre dışı kaldı.

2 Buhar Türbini (2x60MW) ve 1 Dizel Jeneratör (17MW) olmak üzere Toplam 137MW Devre dışı.

Başta Girne'nin tamamı olmak üzere geniş çaplı Elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kesintilerin, Buhar Türbinleri yeniden devreye alınana kadar en iyi ihtimalle 2-3 saat sürmesi bekleniyor.

Arıza sebebi ise kalitesiz yakıt kaynaklı "filtre tıkanıklığı" !

Hükümet ettiklerini iddia edenlere iyi dileklerinizi esirgemeyin..”.