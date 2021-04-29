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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim, NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor

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Şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahatle uzaya gittiğini ileri sürdü. Güney, "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor" dedi.
Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim, NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor

Şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahatle uzaya gittiğini ileri sürdü. Güney, "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor" dedi.

Şarkıcı Yusuf Güney, Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatın Rengi' programına konuk oldu ve kendisine dair merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki soruya "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" yanıtını verdi.

"İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela, NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı" ifadesini kullanan Güney, şöyle konuştu:

  • "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor."
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