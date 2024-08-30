Yusuf Kesidis, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Kıbrıslı sporcu İosif Kesidis, perşembe günü Peru'nun Lima kentinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çekiç Atmada altın madalya kazandı.

Kesidis bu performansıyla Kıbrıs Atletizmi ve genel olarak Kıbrıs sporları için büyük bir başarıya imza attı.

Panikos Charalambous tarafından çalıştırılan 19 yaşındaki sporcu, çekiç atmada muhteşem bir final yaptı ve 82.80'lik bir atışla altın madalyanın sahibi oldu ve Kıbrıs bayrağını göndere çektirdi.

Kesides, bu atışla yeni bir ulusal rekor da elde etti ve tüm zamanların en iyi altıncı performansı elde etti.

Kesidis, 80 metrenin üzerinde mükemmel atışlar da yaptı; 3’üncü atış ile 80.95’e, 4’üncü atış ise 81.53’e ulaştı. Bu şimdiye kadar elde edilen U20 ulusal rekoru ve tüm sezonların en iyi 10’uncu atışı oldu. Kesidis’in atışları:

1. atış: 79.47m.

2. atış: 76.91m.

3. atış: 80.95m.

4. atış: 81.53m.

5. atış: 78.71m.

6. atış: 82.80m.