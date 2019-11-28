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Yuttuğu dikiş iğnesi 16 yıl sonra çıkarıldı

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Yuttuğu dikiş iğnesi 16 yıl sonra çıkarıldı
Yuttuğu dikiş iğnesi 16 yıl sonra çıkarıldı

 

Denizli'de özel bir hastanede çocuk sahibi olmak için muayene olan Ş.S.'nin röntgen filminde dikiş iğnesi tespit edildi. Kadının 16 yıl önce yuttuğunu belirttiği iğne, operasyonla çıkarıldı.

Denizli’de özel bir hastaneye çocuk sahibi olabilmek için başvuran kadın, muayene sırasında 16 yıl önce yanlışlıkla yuttuğu dikiş iğnesinin hâlâ içinde olduğunu öğrendi. Ameliyat edilen kadın sağlığına kavuştu.

S.Ş, çocuk sahibi olabilmek için özel bir hastanenin kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvurdu. Kadının röntgen filminde mesane bölgesinde yabancı cisim tespit edildi.

‘HASTAMIZ ŞANSLIYMIŞ’

Hastanenin Başhekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir, operasyonla 6 santimetre uzunluğundaki dikiş iğnesini çıkardıklarını belirterek, “Hastaya sorduğumuzda ‘İğneyi 16 yıl önce dikiş yaparken yanlışlıkla yutmuştum. Doktorlar bana ‘Patates ye, iğne çıkar’ dediler. Sonra kontrolde çıktı demişlerdi ama demek ki çıkmamış’ dedi. Operasyonla yıllardır çektiği karın ağrısından da kurtulmuş oldu” diye konuştu.

Taburcu edilen hastanın tedavisinin sürdüğünü aktaran Opr. Dr. Erdemir, “Çok ilginç. 16 yıl kalan iğne, mesaneye saplanmış, daha ileri gitmemiş. Büyük damarlara gitseydi tabii ki hayati risk olabilirdi. Hastamız şanslıymış, batının en dip tarafına mesaneye saplanmış, öyle kalmış” dedi. 

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