Yutulabilir mide balonu nedir ?

Obezite çağın en büyük sorunlarından biridir. Obezite, vücuda alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması nedeniyle vücuttaki yağ kitlesinin artış göstermesidir. Obezitenin oluşmasında birçok faktör rol oynar. Ayrıca obezite nedeniyle de yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, solunum sistemi problemleri, eklem hastalıkları, cilt sorunları gibi hastalıklar oluşabilmektedir.



Vücut kitle indeksi 35'e kadar olan hastalarda tek başına veya ameliyat riskli olan hastalarda kilonun %15-17 sini vermek amacı ile endoskopik balon uygulamaları yaklaşık 30 yıldan beri kullanılmaktadır. 30 yıllık deneyimize bu tür uygulamaların, güvenli ve seçilmiş hastalarda etkili olduğunu göstermişir. Ancak standart balonların takılma ve çıkarılması için endoskopi gereklidir. Takılan balonlarda nadirende olsa delinme ve barsakta tıkanma gibi problemlere neden olma olasılığı mevcuttur. Bu problemleri ortadan kaldırabilmek için endoskopi gerektirmeden takılabilen, yaklaşık 4 ay civarında kendiliğinden parçalanarak tuvaletle a?labilen balon geliştirildi. Zayıflama tedavisinde yeni bir yöntem olan elipse yutulabilen mide balonu anestezi ya da endoskopi gerektirmeyen konforlu bir tedavidir. Yöntem hasta ayakta olduğu durumda kısa bir süre içinde uygulanır. İşlem sonrası kişi günlük yaşamına hemen devam edebilmektedir. Etkili ve hızlı uygulanan bu tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.



Standart mide balonu uygulaması gibi anestezi ve endoskopi gerektirmeyen Elipse mide balonu, yutularak uygulanır. Vücuttan 4 ay gibi bir zaman dilimi sonrası kendiliğinden atılır. Başka herhangi bir işlem gerektirmez. Obezite cerrahisinden korkan kişiler için ideal bir seçenektir. Kısa sürede fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.



Su ile kapsül büyüklüğündeki Elipse mide balonu uzman doktor eşliğinde yutulur.15 dakika gibi kısa süren işlemde yutulan balon mideye ulaştığında, yeri fluroskopi cihazı ile gözlemlenir. Bu gözlem sonrası doğru yere ulaştığı tespit edildiğinde balon sıvı verilerek şişirilir. Hacim 550 ml’ye tamamlandıktan sonra bağlantı kısmı ağızdan çekilerek çıkarılır. İlk birkaç gün karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülebilir. Reçete edilen ilaçlar ile bu şikayetler minimize edilir. Balon içinde bulunan özel sıvı sayesinde 4. Ayda ortalama parçalanır, doğal yollarla vücuttan atılır. 4 aylık dönemde fazla kilonun yaklaşık %15-17’i kadarı verilebilmektedir.



Balon Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli ?

Mide balonu işlemi sonrası beslenme aşamalı olarak yapılır. İşlem sonrası bulantısı vb... mide problemleri devam ettiği sürece sıvı beslenme olmalıdır. Sonraki günlerde ise üç gün püre kıvamındaki besinler tüketilir. Bu sürecin ardından ise bireyin durumuna göre katı tüketme dönüş başlar.



Sıvı beslenme: Tüm besinler sıvı ve tanesiz olmalıdır. İşlemden sonra birkaç gün mide sorunları oluşabileceği için bu sıvıların oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak sıvılar tercih edilmemelidir. Bununla birlikte sıvılar yavaş yavaş ve yudum yudum tüketilmelidir.Örnek besinler; tanesiz et suyu/tavuk suyu çorba, ayran, şekersiz tanesiz komposto, bazı çorbalar.



Püre beslenme: Bu kısımda besinler çatalla ezilerek veya blenderize edilerek tercih edilmelidir. Örneğin; Yoğurt, çatalla ezilmiş edilmiş peynir ve yumurta, blenderize edilmiş et/tavuk/balık, blenderize edilmiş sebzeler (brokoli, karnabahar, lahana gaz yapıcı öğeler içerdiği için önerilmez).

Katı beslenme: Bu beslenmede ise bireylerin enerji ihtiyaçlarına göre sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturulur. Bu kısımda en önemli nokta ise sıvı ve katı ayrımıdır. Besinlerle birlikte sıvı tüketiminden kaçınılmalıdır. Eğer sıvı bir besin tükeNlecekse yemeklerden 30 dk öncesinde veya sonrasında tüketilmelidir. Bunun sebebi katı besinlerle sıvıları aynı anda alındığında midede besin hacminin artması ve balona baskı oluşturmasıdır.



*Mide asiditesini yükselten tüm besinler; asitli tüm içecekler, alkol, asit oranı yüksek meyveler (limon, greyfurt, portakal gibi ve ilk bir on gün kafein de tercih edilmemelidir), ekşi ve keskin tatlı meyveler (erik, nar gibi), gaz yapıcı gıdalar (lahana, brokoli, karnabahar gibi), kalorisi yüksek ve besin değeri olmayan, sağlıksız pişirilme yöntemleri ile pişirilmiş (kızartılmış ve kavrulmuş) besinler diyette yer almamalıdır.



*Sıvılar küçük yudumlarla alınmalı, yemekler ise iyice çiğnenmelidir ve yemek yeme doygunluk hissedildiği an bırakılmalıdır. Besinler dik pozisyonda tüketilmelidir ve geç saatlere bırakılmamalıdır. Yatmadan 2-3 saat önce ise besin alımı durdurulmalıdır.



*Su tüketimi için idrar takibi yapılmalıdır. İdrar rengi açık sarı olmalıdır. Koyu sarı ise su tüketimi arttırılmalıdır.