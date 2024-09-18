Yuva arkadaşının hayatını kurtarmak için bacak ampute eden karıncalar

Karıncalar ve insanların, başta sosyal yapılanmaları ve bireyler arası ilişkileri olmak üzere topluluk odaklı davranışları uzun süredir bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Subagunam Kannan

Unvan,BBC Tamilce

17 Eylül 2024

Karıncalar ve insanların, başta sosyal yapılanmaları ve bireyler arası ilişkileri olmak üzere topluluk odaklı davranışları uzun süredir bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Yeni yapılan bir araştırma, karıncaların davranışlarının ne kadar karmaşık olduğuna dair yeni kanıtlar sunuyor.

Araştırmacılar, yaygın bir kahverengi karınca türü olan Florida marangoz karıncalarında dikkat çekici bir fenomen gözlemlediler. Çığır açıcı yeni bir çalışmada bu karıncaların kendi türünden bir başka karıncanın hayatını kurtarmak için bacak ampütasyonü yaptığı belgelendi.

Araştırmanın baş yazarı ve Würzburg Üniversitesi'nde Davranışsal Ekolojist Erik Frank, "Bu, hayvanlar aleminde bir türün üyesinin bir başkasının hayatını kurtarmak için bir vücut parçasını kestiği ilk örnek" diyor.

Karınca toplulukları daha önce yaralı akranlarına bakmak ve koloniyi savunmak için hayatlarını feda etmek gibi eylemleriyle dikkat çekmiş olsa da, uzmanlar bu şekilde doğrudan, hayat kurtarıcı bir müdahalenin ilk kez belgelendiğini söylüyor.