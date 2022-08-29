Yuvacık – Güzelyurt yolunda feci kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye bu akşam saat 20:30 sıralarında, Yuvacık – Güzelyurt yolu üzerinde, Mehmet Can Aydın (E-42), yönetimindeki JV 100 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak selvi ağacına çarptı .
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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