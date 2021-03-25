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Yuvam’da Orman Haftası Etkinliği Düzenlendi

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İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Yuvam’da Orman Haftası Etkinliği Düzenlendi

İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Anakucağı’nda görevli öğretmenler, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, çocuklara hem haftanın önemini anlattılar, hem de çocuklarla birlikte okulun bahçesine narenciye( mandalina, portakal)ve zeytin fidanı ektiler.  Etkinliğe İskele Belediyesi Park/Bahçe Birimi de eşlik etti.

 

HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Orman Haftası ile ilgili öğretmenlerinin anlattıklarını can kulağı ile dinleyen çocuklar, sıra fidanları toprakla buluşturmaya geldiğindeki heyecanları görülmeye değerdi. Ekilen her bir fidanla ilgili sorularını büyük bir merakla soran çocuklar, fidanları toprakla buluşturduğunda hem şaşkın hem de mutluydular. Mandalina ve portakal fidanı ile zeytin fidanlarını öğretmenleri ile birlikte toprakla buluşturan çocuklar, fidanlara can suyunu vermeyi de ihmal etmediler.

Bugün İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nın bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, fidanların toprakla buluşmasını sağlamak için yapılan hazırlığa İskele Belediyesi Park/Bahçe Birimi de eşlik etti.

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