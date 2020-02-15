Yuvarlak Masa Toplantısının Yankıları Sürüyor

Kapalı bölge Maraş hakkında bugün gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının Rum tarafındaki yankıları sürüyor.

Fileleftheros gazetesi, “Hukuki Dayanak Arıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, bugün gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının, Türkiye ve KKTC’nin, kapalı bölge Maraş’ı Doğu Akdeniz’de büyük bir Türk şehrine dönüştürmenin hukuki dayanağını aramak amacını taşıdığını iddia etti.

Gazete, toplantıya KKTC’de de tepkiler olduğu yorumunda bulunarak, KKTC’deki siyasi partilerin açıklamalarına geniş yer verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün yaptığı açıklamayı da yansıttı.

Habere göre Kusios açıklamasında, kapalı bölge Maraş konusunda her türlü siyasi ve diplomatik girişimleri gerçekleştireceklerini vurguladı.

Kıbrıs sorununu Maraş’a indirgemek istememelerine karşın konuya yönelik her türlü girişimde bulunacaklarını ifade eden Kusios, Maraş’ın Maraş kökenliklere ait olduğunu savundu.

Kusios, sözde “Maraş Belediyesi’yle” birlikte koordineli çalıştıklarının altını çizerek, sözde belediyenin bugün bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

Gazete haberinin devamında, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Yoannu, belediye olarak alınacak önlemleri belirlemek amacıyla belediye meclisinin bugün acil toplantı gerçekleştireceğini belirterek, kapalı bölge Maraş’a ilişkin her türlü eylemin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını sabote etmek olduğunu savundu.

Habere göre, belediye meclisinin bugünkü toplantısında, BM Genel Sekreteri’ne iletilmek üzere bir karar metninin onaylanması bekleniyor.

Öte yandan DİSİ AP Milletvekili Lefteris Hristoforu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a yönelik her türlü girişiminin

AB’ye karşı yapılmış kabul edilemez girişimler olacağı iddiasında bulunarak, bu konuda AB içerisinde her türlü eylemi gerçekleştireceğini ifade etti.

Hristoforu, AB’ye de çağrıda bulundu ve Türkiye aleyhine her türlü önlemin alınması talebini dile getirdi.