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Yuvası dağıtılan ve yumurtaları ezilen kuğu üzüntüden öldü

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Yuvası dağıtılan ve yumurtaları ezilen kuğu üzüntüden öldü
Yuvası dağıtılan ve yumurtaları ezilen kuğu üzüntüden öldü

İngiltere'de kimliği belirsiz kişilerce yuvası dağıtılan ve henüz yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu, üzüntüden öldü.

Geçen Mayıs ayında İngiltere Bolton’da, kuşların yumurtalarını bıraktığı bölgeyi hedefleyen bir grup genç, bölgede yaşayan bir kuğunun yumurtalarına taş ve tuğla fırlattı. Yerel basının haberine göre, Manchester Kanalı’nın yanındaki altı yavrudan sadece üçü hayatta kalabildi.

Sputnik'in aktardığına göre Kuğuyu ve yavrularını gözlemleyen vahşi yaşam aktivistleri, yavruların ölmesinin ardından anne kuğunun da üzüntüden hayatını kaybettiğini belirtti. 

Erkek kuğunun yaklaşık iki hafta önce stres nedeniyle yuvasını terk ettiğini söyleyen Sam Woodrow “Söylenecek çok fazla şey yok, ne yazık ki eşinin de stres nedeniyle yuvadan uzaklaşmasıyla birlikte dişi kuğu kalp kırıklığından öldü” diye konuştu. 

Olayın gerçekleştiği semtte yaşayan Michael Mason, bölge sakinlerinin oluşturduğu Facebook grubunda “Bunu post etmekten dolayı çok üzgünüm. Kuğunun son durumuyla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Altı yavru bekleyen kuğunun yumurtalarından üçü gençler tarafından yok edildi. Daha sonra köpek tarafından taciz edilince iki yumurtası daha öldü ve yalnızca tek bir yumurta kaldı. Eşi tarafından da terk edilen dişi kuğu, bu sabah yuvasında ölü bulundu. 12 haftadır gelişimlerini izliyordum, çok üzgünüm” dedi.

Hayvan hakları alanında çalışan RSPCA adlı kuruluştan bir sözcü, konuyla ilgili "Yaşanan üzücü olayı araştırıyoruz ve bilgi sahibi olanların bize ulaşmasını istiyoruz. Kuğular ve yavruları vahşi yaşam ve kırsal bölge ile ilgil kanunlarla korunma altındadır” ifadelerini kullandı. 

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