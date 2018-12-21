Yüz felci olmamak için evi çok ısıtmayın!

Kış aylarında yüz felcinin en büyük nedenlerinden biri aniden aşırı sıcaktan soğuğa çıkmak!

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Veysel Kıdır, soğuk kış günlerine karşı vücudumuzu nasıl güçlendireceğimiz konusunda önemli bilgiler verdi:

ÇOK ÜŞÜYORSANIZ NEDENİNİ ARAŞTIRIN!

Üşüme, titreme ve ateş yüksekliği enfeksiyon belirtileridir. Bu belirtiler olduğunda doktora müracaat edilmeli. Zira enfeksiyonlar ölüme kadar varan önemli sağlık sorunlarına neden olur. İleri yaş ve 5 yaş altı ölümlerin en büyük nedenlerinden birisi enfeksiyonlardır. Üşümenin diğer bir nedeni ise kansızlıktır. Kansızlık toplumda özellikle de kadınlarda çok sık görülmektedir.

Bunun sebebi ise aşırı kan kaybetme (uzun adetler), yetersiz beslenme veya sindirim sisteminde emilim eksikliğidir. Kansızlık üşümenin yanında halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı ve saç dökülmesine de neden olur. Tiroid bezinin az çalışması da üşümenin yanı sıra sürekli yorgunluk hissi, saç dökülmesi, kabızlık, istemsiz kilo alımı gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Kan şekeri düşüklüğü ve böbreküstü bezinin az çalışması da kişinin üşümesine neden olabilir.

UYKUDA SICAKLIĞI 1-2 DERECE DÜŞÜRÜN!

İdeal oda ısısı için kalorifer termostatları 21-22 dereceye ayarlanmalı. Uyku sırasında 1-2 derece ısının düşürülmesi önerilir. Oda ısısının 25 derecenin üzerine çıkması ve aşırı sıcak ortam, vücudun terle su kaybetmesine, ağız kurumasına neden olur. Vücudun su kaybetmesi halsizliğe, tansiyon düşmesine neden olur. Kaybedilen su yerine konmazsa inme riski artar, böbrek fonksiyonları bozulur. Ayrıca aşırı sıcak ortamdan soğuk ortama geçiş, vücut ısısında ani düşüş damarlarda ve kaslarda kasılmaya, dokuların kanlanmasında azalmaya, kalp spazmına, kalpte ritim bozukluklarına neden olabilir.