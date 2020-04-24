Yüz Siperi üretimine SOS Çocukköyü derneği ve Gigem'den destek

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyetlerini yürüten Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) 3 boyutlu yazıcıyla yüz siperi üretilip, ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Deenekten yapılan açıklamaya göre,İstanbul’da faaliyet gösteren Kıbrıslı Dostlar Derneği’nin "KKTC’de 5 bin yüz siperi" kampanyasına SOS Çocukköyü Derneği de 3 boyutlu yazıcısıyla katıldı.

Kolektif olarak yapılan çalışma sonucunda bireyler ve kurumlar her hafta 700 siper üretip, Sivil savunma Teşkilatı, hastaneler, devlet daireleri, doktorlar ve sağlık ocaklarına ücretsiz teslim ediyor.

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyetlerini yürüten GİGEM Operasyon ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı, şimdiye kadar üretilen ve teslim edilen siperlerin Sivil Savunma Teşkilatı, Ticaret Dairesi, İhtiyat Sandığı, Gazimağusa Devlet Hastahanesi, YDÜ Hastahanesi, Girne Üniversitesi Hastahanesi ve bir grup pediatri uzman doktorlarına ücretsiz olarak teslim edildiğini açıkladı.

Tabakcı, ayrıca, Akdoğan, Mehmetçik, Maraş Sağlık Ocağı, Geçitkale Sağlık Ocağı, İskele Sağlık Ocağı, Lefkoşa Diş Kliniği ve Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'nin ücretsiz yüz siperlerinin dağıtıldığı kurumlar arasında yerini aldığını kaydetti.