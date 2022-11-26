Yüz tanıma teknolojisini fok balıklarını kurtarmak için kullanıyorlar

Bilim insanları davranışlarını ve hayatlarını nasıl koruyacaklarını daha iyi anlamak için yüz tanıma teknolojisini fok balıkları için kullanıyor.

ABD’li araştırmacılar, Maine’deki Casco Körfezi’nde yaşayan 400 liman fokunun yüzlerinden oluşan veri tabanı ‘SealNet’i geliştirdiler. Araç, fok balıklarını izlemenin ve ekosistemlerine daha yakından bakmanın daha sağlıklı bir yolu olmayı hedefliyor.

Nisan ayında Ecology and Evolution bilim dergisinde yayınlanan bulgular, sistemin fok balıklarını neredeyse yüzde 100 doğrulukla tanımlayabildiğini gösteriyor.

Biyologlar, uydu teknolojisini kullanarak deniz memelilerinin ayak izlerini veya yüzgeçlerini uzun süredir takip ediyor. Ancak SealNet, fotoğraflardaki fokların yüz özelliklerini ayırt edebiliyor.

Araç hala bazen hata yapabiliyor. Bu da yazılımın sonuçlarının daha sonra insan değerlendirmesi gerektirebileceği anlamına geliyor.

Fok balıkları 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında New England’da haşere olarak görülüyordu ve yetkililer onların imhası için ödül bile dağıtıyordu. Son zamanlarda nesilleri tehlike altında olan fok balıkları şimdi SealNet ile daha kolay gözlemlenebilecek. Bilim insanları bu teknoloji sayesinde fokların geleceğini kurtarabileceklerini düşünüyorlar.