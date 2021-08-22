  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

"Yüz yüze eğitim için büyükler olarak dikkatli ve tedbirli olmalıyız"

» »
Sağlık Bakanı Üstel, son günlerde yaşanan vaka artışlarına değinerek, yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli çalışmaların yapıldığını, başta büyüklerin gerekli tedbirleri uygulaması gerektiğini vurguladı.
"Yüz yüze eğitim için büyükler olarak dikkatli ve tedbirli olmalıyız"

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son günlerde yaşanan vaka artışlarına değinerek, kurallara uyulması ve aşı olunması gerektiğini, yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli çalışmaların yapıldığını, başta büyüklerin gerekli tedbirleri uygulaması gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Ada Pass uygulamasıyla bulaş ve yayılımın önünün kesileceğini de vurgulayan Üstel, “yaklaşan " eğitim yılında " yüz yüze eğitime " yardımcı olacak ortam sağlayabileceğiz.” dedi.  

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

" İnsanımız ve insanımızın sağlığını esas bilerek, çalışma temelimiz olarak kabul ederek yola çıktığımızdan bugüne kadar yaptıklarımızı en ince detayına kadar halkımıza paylaştığımız herkesin malumudur.

Çok yoğun koronavirüs pandemisiyle ile ilgili, Dünya Sağlık Örgütü ve Anavatan Türkiye ile uyumlu olarak her alınan tedbir ve üretilen karar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Son günlerde vaka sayılarında artış görülmesi endişe değil sorumlu olmamız gerektiğini  hatırlatmaktadır .

Test sonuçlarına dayalı veriler incelendiğinde, vaka sayılarının yukarıya fırlamasının insanımızın kural ihlallerinden kaynaklandığı açıkça görülmektedir.

Unutmamalıyız ki, pandemi sadece ülkemizde değil, dünyada baş ağrıtmayı sürdürmektedir. Bu süreci, aşılarımızı tamamlayarak ve kurallara uyarak aşabiliriz.

Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığı adına her türlü özveriyi göstererek yapılan önerileri dikkate alarak süreci ileriye taşımaya dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlıyız.

Önümüzdeki günlerde başlayacak Ada Pass uygulamasıyla bulaş ve yayılımın önü kesilecek, yaklaşan " eğitim yılında " yüz yüze eğitime " yardımcı olacak ortam sağlayabileceğiz.

Bir buçuk yıldan fazla bir süre gece gündüz, sabah akşam demeden virüse karşı ön saflarda bıkmadan, usanmadan mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızın oldukça yorulduğu hepimizin malumudur.

Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık hizmetlerimizin aylardır verdiği bu özverili emeğin karşılığını tüm halkımız, işletmelerimiz, esnafımız aşı olarak, kurallara uyarak gösterme şansını kullanmalıyız.

Aşı olarak ve kurallara uyarak mutlaka başaracağız.

Çocuklarımızın yüz yüze eğitimi için büyükler olarak dikkatli ve tedbirli olmalıyız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıt fiyatlarında indirim gündemde...22 Ağustos 2021 Pazar 12:52
  • Akansoy: Günde 200 Vatandaşlık mı veriliyor?22 Ağustos 2021 Pazar 12:20
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Eylül’de New York’a Gideceğiz. İkili Ya Da Üçlü Görüşme Olabilir, Resmi Müzakere Olmayacak”22 Ağustos 2021 Pazar 11:12
  • Girne-Değirmenlik Anayolunda Kaza!22 Ağustos 2021 Pazar 11:08
  • Girne-Değirmenlik anayolunda kaza: 2 Yaralı22 Ağustos 2021 Pazar 11:07
  • Sokağa çıkma yasağına uymamak ve yasal emirlere riayetsizlik    22 Ağustos 2021 Pazar 09:56
  • Taçoy: UBP yönetiminin, başarısız icraatları ve yersiz söylemleri nedeniyle Arıklı ile ilgili bir karar almalı21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:04
  • 182 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi vefat etti21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:38
  • UBP'den Tüzük değişiklikleri ile ilgili resmi açıklama geldi.. 17 Bin üye oy kullanacak!21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:52
  • KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha!21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti