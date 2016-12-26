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“Yüzde 10-44 arası zam, ekonomik yaşamın her alanına darbe”

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“Yüzde 10-44 arası zam, ekonomik yaşamın her alanına darbe”
Ticaret Odası, elektrikteki zam kararının geri alınmasını istedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetin elektrik tarifelerine ekim ayı sonuyla kıyaslandığında yüzde 10 ile 44 arasında zam yapmasının ekonomik yaşamın her alanına büyük bir darbe vurduğunu belirterek, “piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen zam kararının acilen geri çekilmesini” istedi.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, ekonomik sıkıntıların çok yoğun olarak yaşandığı bu günlerde bu kadar kısa sürede, bu kadar ağır bir zam yapılmasının hiçbir ekonomik gerçekle açıklanamayacağı kaydedildi.

Odanın son iki yılda elektrikle ilgili yaptığı çok sayıda uyarı ve önerinin dikkate alınmadığı, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sırasında elektrik fiyatlarının düşürülmediği; hal böyleyken, dövizdeki dalgalanmaların boyutunu bile aşan büyüklükte artışa gidilmesinin asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, üretimden, hane halkı tüketimine yaşamın her alanındaki en temel girdilerden biri olan elektriğe yapılan zam, katlanarak başka mal ve hizmetlere yansıyacağına dikkat çekildi.

“KIB-TEK YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

Ticaret Odası açıklamasında şöyle denildi:

“Elektrikte çözüm, enerji arzının çeşitlendirilmesinde ve artık çağdışı kalmış fuel oil üzerinden elektrik üreten santraller yerine ucuz ve alternatif enerji arzı modellerinin hayata geçirilmesinde yatmaktadır. Mevcut elektrik üretim şekli çevreyi kirleten, sağlığımıza zarar veren ve petrole dayalı olması nedeniyle mali olarak istikrarsız bir yapıdadır. Bunların yanı sıra, elektrik arzında tekel konumunda olan KIB-TEK hantal ve sürdürülemez yapısıyla girdi masraflarını yükselterek hayatı pahalılaştırmaktadır. Bu çerçevede KIB-TEK, Yapısal Dönüşüm Programı’nda belirtildiği üzere bir an önce piyasada tekel olmaktan çıkarılmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır.

Bu gerçekler ışığında, piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen bu zam kararı acilen geri çekilmelidir.”

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