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Yüzde 1200'ü görmüştü, Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 50'ye indi

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Yüzde 1200'ü görmüştü, Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 50'ye indi
Yüzde 1200'ü görmüştü, Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 50'ye indi

 

Merkez Bankası bugün yeni bir swap adımı atmıştı

Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi, çarşamba günü son 18 yılın rekorunu kırararak dün yüzde 1200'e çıkmasının ardından yüzde 50'ye kadar geriledi. Swap piyasasında TL'nin gecelik faizi geçen hafta yüzde 22 seviyesindeydi. 

Hafta başında döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkaran çıkaran Merkez Bankası, bugün sabah saatlerinde yaptığı duyuruyla bu oranın yüzde 30’a çekildiğini belirtmişti. 

T24'e konuşan eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, atılan son swap adımının Merkez Bankası'nın spotta döviz alması anlamına geldiğini belirterek, "Döviz rezervlerini güçlendiriyor. Piyasanın TL likidite ihtiyacını gideriyor, dolayısıyla swap piyasasındaki TL sıkışıklığını da hafifletiyor" demişti. 

Borsa İstanbul'dan gün içinde yapılan açıklamada da son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların TL piyasaların gerçekliğini yansıtmadığı savunularak, Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışı tezgahüstü piyasadaki aktif finansal kurumlara bu işlemlerini BIST'te yapmaları çağrısında bulunulmuştu.

Haftanın ilk gününde en yüksek 5.6850 seviyesini gören dolar/TL, çarşamba günü 5.30’un altına kadar gerilese de geceyarısında 5.4206’ydı. Perşembe gününe yukarı yönlü hareketle başlayan dolar/TL, 5.60’ın üzerini gördü.

 

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