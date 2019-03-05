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'Yüzde 50'nin altında kalınırsa Bahçeli erken seçim isteyecek' iddiası

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Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, AKP-MHP ittifakınını yüzde 50'nin altında kalması durumunda Bahçeli'nin erken seçim isteyebileceğini ileri sürdü.
'Yüzde 50'nin altında kalınırsa Bahçeli erken seçim isteyecek' iddiası

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, AKP-MHP ittifakının yüzde 50'nin altında kalması durumunda Bahçeli'nin meşruiyet tartışmasını açacağını ileri sürdü.

"Bahçeli, meşruiyet tartışması açılmaması için AKP- MHP ittifakının yüzde 50’yi geçmesi gerektiğini söylüyor. Peki oran bunun altında kalırsa ne olacak?" diye soran Ataklı, "Gözlediğim kadarıyla işte o zaman Bahçeli tekrar sahne alacak ve 'İttifakımızın güvenoyuna ihtiyacı vardır, Türkiye bu seçim sonuçlarını siyasi olarak taşıyamaz, Cumhurbaşkanı, Meclis’i feshetsin ve yeniden seçime gidelim' diyecek" ifadelerini kullandı.

Ataklı, bu duruma ilişkin kimi ihtimalleri sıralarken, "Oylar bütün hazırlıklara rağmen yüzde 45’in altına düşerse meşruiyet tartışması kaçınılmaz olacaktır. Erdoğan, Bahçeli’nin sözünü dinleyerek hemen bir seçime gidebilir. Tıpkı 7 Haziran’dan sonra 1 Kasım’a giden yoldaki yöntemleri uygulayarak bu kez daha güçlenmiş olarak seçimi kazanmayı planlayabilir" dedi.

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