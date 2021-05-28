Yüzde 5’in akıbeti meçhul! Esad yüzde 95 oyla dördüncü kez başkanlığa ‘seçildi’

Baba Hafız Esad’ın 2000 yılında ölmesinin ardından yönetime geçen Beşar Esad, iç savaşa rağmen koltuğunu korumayı başardı. Esad 2014’teki tartışmalı son seçimde de oyların yüzde 89’unu almıştı.

ABD’li ve Fransız yetkililer, uzun süredir devam eden savaşta siyasi bir çözüm olmadan seçimin ne özgür ne de adil olacağını söylemişti.

Suriye ajansı SANA’nın haberine göre Esad’ın kazandığını Meclis Başkanı Hammode Sabbag duyurdu.

Sabbag, halkın yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü.

Esad’ın 13 milyon 540 bin 860 oy aldığını belirten Sabbag, Mahmut Meri’nin 470 bin 276, Abdullah Sellum Abdullah’ın da 213 bin 968 oy aldığını duyurdu.

DSG bölgelerinde seçim yok

Rus medya kuruluşu Sputnik, Süveyda, Halep, Tartus ve Şam gibi şehirlerde halkın seçimlere ‘rekor düzeyde katılım sağladığı’nı yazdı. Suriye topraklarının yaklaşık üçte ikisi şuan Esad’ın kontrolünde. Kuzeydoğudaki Kürt bölgesi ve Türkiye’nin korumasındaki bölgeler dışında Esad ülke içinde artık tamamen etkin güç. Savaş hâlâ devam ediyor olsa da uzmanlara göre Esad, Rusya ve İran’ın desteğiyle savaşı askeri olarak kazanmış durumda.

Oy verme işlemi için ülke genelinde seçim sandıkları kurulurken, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği bölgede seçim yapılmadı.

İç savaşın bilançosu ağır

Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaşta 10 yıllık süre geride kaldı. Ülkede bu dönemde 600 bin insan yaşamını yitirdi, 13 milyondan fazla kişi ise evinden oldu.



5,6 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, 3,6 milyonu Türkiye’ye geldi.