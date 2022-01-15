Yüzdeki tüylenmeden kurtulmanın 6 doğal yolu

Yüz bölgesinde tüylenme oldukça yaygın ve normaldir. Ancak bazı durumlarda yüzünüzde koyu renkli, kaba tüyler görünebilir ve kendinizi neredeyse her gün cımbıza uzanırken bulabilirsiniz. Bu hoş olmayan duruma hirsutizm denir ve genellikle hormonal bir dengesizlikten kaynaklanır.

Ağda ve lazer tüylerden kurtulmak için yardımcı olabilir, ancak bu tüyleri azaltmak için bazı doğal yolu vardır. İşte, yüzdeki istenmeyen tüylerin aşırı büyümesini yavaşlatmanın bazı yolları;

1. NANE ÇAYI İÇİN

Nane çayı harika koku ve tada sahiptir; sinirlerinizi yatıştırmanın yanı sıra kanınızda akan erkeklik hormonlarının sayısını da azaltabilir. Erkek hormonları yüzdeki istenmeyen koyu renkli tüylerden sorumlu olduğundan, düzeylerini düşürmek istenmeyen tüylerin büyümesini azaltabilir. Araştırmalar, günde 2 fincan nane çayı içmenin yüzdeki tüylerin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir.

2. LAVANTA VE ÇAY AĞACI YAĞLARINI DENEYİN

Uçucu yağlar, cilt bakımı ve güzellikte uzun süredir kullanılmaktadır ve bazıları istenmeyen yüz tüylerine karşı oldukça etkili olabilir. Lavanta ve çay ağacı yağlarının lokal olarak uygulanmasının aşırı tüy miktarını azalttığı kanıtlanmıştır.

3. TRANS YAĞ TÜKETMEYİN

En yakınınızdaki fırından gelen lezzetli çikolatalı kurabiyeler ruh halinizi yükseltebilir ve tatlı isteğinizi tatmin edebilir, ancak büyük ihtimalle ticari olarak pişirilen çoğu ürün gibi trans yağ içerir. Trans yağlar, kolesterol seviyenizi yükseltmenin ve kalp hastalığı riskinizi artırmanın yanı sıra istenmeyen tüylerin büyümesine de katkıda bulunabilir. Trans yağları kesmek, vücudunuzun kesinlikle size teşekkür edeceği bir karardır.

4. EGZERSİZ YAPIN

Aktif kalmak, genel refahınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir ve günde yaklaşık 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak, kilonuzu kontrol etmenize ve rahatsız edici tüyleri uzak tutmanıza yardımcı olur. Fazla kilolu olmak yüzdeki tüylerin aşırı uzamasına katkıda bulunduğundan, vücut ağırlığınızın sadece yüzde 5'ini kaybetmek hormonlarınızı dengeleyebilir ve yüzdeki tüyleri azaltabilir. Ancak, kardiyo gibi testosteron seviyelerini artırmayan egzersiz türlerini seçtiğinizden emin olun ve ağırlık kaldırma gibi yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaçının.

5. AKUPUNTURDAN FAYDALANIN

Akupunktur, rahatlamanın ve stresi azaltmanın harika bir yoludur ve kendinizi yenilenmiş hissetmenize ek olarak, istenmeyen tüy büyümesinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, akupunkturun istenmeyen tüylerin yoğunluğunu ve uzunluğunu azaltabileceğini ve testosteron hormon düzeylerini düşürebileceğini göstermiştir.

6. YETERİNCE SU İÇİN

Yeterince su içmek sağlığınız ve güzelliğiniz için kesinlikle çok önemlidir. Yeterince su içmek metabolizmanızı geliştirir, cildinizin daha uzun süre daha genç kalmasına yardımcı olur ve yüzdeki aşırı tüylenmenin önlenmesi de dahil olmak üzere birçok başka sağlık yararı sunar. Günde 6 ila 8 bardak su, bu durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir.