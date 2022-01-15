  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Yüzdeki tüylenmeden kurtulmanın 6 doğal yolu

» »
Yüzdeki tüylenmeden kurtulmanın 6 doğal yolu
Yüzdeki tüylenmeden kurtulmanın 6 doğal yolu

Yüz bölgesinde tüylenme oldukça yaygın ve normaldir. Ancak bazı durumlarda yüzünüzde koyu renkli, kaba tüyler görünebilir ve kendinizi neredeyse her gün cımbıza uzanırken bulabilirsiniz. Bu hoş olmayan duruma hirsutizm denir ve genellikle hormonal bir dengesizlikten kaynaklanır.

Ağda ve lazer tüylerden kurtulmak için yardımcı olabilir, ancak bu tüyleri azaltmak için bazı doğal yolu vardır. İşte, yüzdeki istenmeyen tüylerin aşırı büyümesini yavaşlatmanın bazı yolları;

1. NANE ÇAYI İÇİN

Nane çayı harika koku ve tada sahiptir; sinirlerinizi yatıştırmanın yanı sıra kanınızda akan erkeklik hormonlarının sayısını da azaltabilir. Erkek hormonları yüzdeki istenmeyen koyu renkli tüylerden sorumlu olduğundan, düzeylerini düşürmek istenmeyen tüylerin büyümesini azaltabilir. Araştırmalar, günde 2 fincan nane çayı içmenin yüzdeki tüylerin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir.

2. LAVANTA VE ÇAY AĞACI YAĞLARINI DENEYİN

Uçucu yağlar, cilt bakımı ve güzellikte uzun süredir kullanılmaktadır ve bazıları istenmeyen yüz tüylerine karşı oldukça etkili olabilir. Lavanta ve çay ağacı yağlarının lokal olarak uygulanmasının aşırı tüy miktarını azalttığı kanıtlanmıştır.

3. TRANS YAĞ TÜKETMEYİN

En yakınınızdaki fırından gelen lezzetli çikolatalı kurabiyeler ruh halinizi yükseltebilir ve tatlı isteğinizi tatmin edebilir, ancak büyük ihtimalle ticari olarak pişirilen çoğu ürün gibi trans yağ içerir. Trans yağlar, kolesterol seviyenizi yükseltmenin ve kalp hastalığı riskinizi artırmanın yanı sıra istenmeyen tüylerin büyümesine de katkıda bulunabilir. Trans yağları kesmek, vücudunuzun kesinlikle size teşekkür edeceği bir karardır.

4. EGZERSİZ YAPIN

Aktif kalmak, genel refahınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir ve günde yaklaşık 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak, kilonuzu kontrol etmenize ve rahatsız edici tüyleri uzak tutmanıza yardımcı olur. Fazla kilolu olmak yüzdeki tüylerin aşırı uzamasına katkıda bulunduğundan, vücut ağırlığınızın sadece yüzde 5'ini kaybetmek hormonlarınızı dengeleyebilir ve yüzdeki tüyleri azaltabilir. Ancak, kardiyo gibi testosteron seviyelerini artırmayan egzersiz türlerini seçtiğinizden emin olun ve ağırlık kaldırma gibi yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaçının.

5. AKUPUNTURDAN FAYDALANIN

Akupunktur, rahatlamanın ve stresi azaltmanın harika bir yoludur ve kendinizi yenilenmiş hissetmenize ek olarak,  istenmeyen tüy büyümesinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, akupunkturun istenmeyen tüylerin yoğunluğunu ve uzunluğunu azaltabileceğini ve testosteron hormon düzeylerini düşürebileceğini göstermiştir.

6. YETERİNCE SU İÇİN

Yeterince su içmek sağlığınız ve güzelliğiniz için kesinlikle çok önemlidir. Yeterince su içmek metabolizmanızı geliştirir, cildinizin daha uzun süre daha genç kalmasına yardımcı olur ve yüzdeki aşırı tüylenmenin önlenmesi de dahil olmak üzere birçok başka sağlık yararı sunar. Günde 6 ila 8 bardak su, bu durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalnız Yaşayan Erkeklerin Kan Değerleri İncelendi! Sonucu Öğrenen Sevgili Arayışına Giriyor12 Ocak 2022 Çarşamba 23:23
  • Göz Yaşartmayan Soğan Tartışma Yarattı12 Ocak 2022 Çarşamba 21:06
  • Bilim Dünyasında Bir İlk: Domuzdan İnsana Kalp Nakli12 Ocak 2022 Çarşamba 00:17
  • Dünya Bankası büyüme beklentilerini düşürdü11 Ocak 2022 Salı 22:19
  • Erkekler, Ayna Karşısında Daha Çok Zaman Geçiriyor10 Ocak 2022 Pazartesi 23:37
  • Whatsapp Üzerinden Boşanmaya Yargıtay Freni09 Ocak 2022 Pazar 13:42
  • Henüz 10 Yaşında Ama İki Şirket Sahibi Bir Multimilyoner08 Ocak 2022 Cumartesi 21:53
  • Yalan haberler nasıl anlaşılabilir?08 Ocak 2022 Cumartesi 21:41
  • Erkekler Birlikte Oldukları Kadın Sayısını Neden Abartır? Bilim Ne Diyor06 Ocak 2022 Perşembe 23:55
  • Dünya Nüfusu 8 Milyara Yaklaştı03 Ocak 2022 Pazartesi 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti