Yüzerek gittikleri yattan hırsızlık yapan şahısların cezası belli oldu

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.20 raddelerinde Girne Marina’da konuşlanmış olan ve Barbaros Özkaptan'a ait ikametgâh olarak kullanılan Amerikan bandıralı motor yata Jasmine Court hotelin istikametinden yüzerek gelen zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Tivakun Baltabaev ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olan bir zanlının daha konu yatın kuzeye bakan ve kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını hasar vermeksizin açtıktan sonra yat içerisinden toplam değerleri 84,269 Türk Lirası olan iki adet 80'lik Pen marka alt kısımları parlak altın rengi makara kısmı bakır renk olan profesyonel balıkçı oltasını bir adet Go pro marka siyah renk su altı ve üstü kamerayı, bir adet Go pro marka 360 derece çekim yapan siyah renkli su altı ve su üstü kamerasını ve aparatlarını yat içerisinde bulunan yatak dolabında muhafaza edilen Omega Seemaster marka metalik renk kol saatini, beylerbeyi göbek Marka siyah renkli rakıyı ve 18 yıllık Chivas Regal marka viskiyi ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2320 dolar parayı aldıktan sonra yine yüzerek güney istikametinde bulunan Jasmine Court hotel kıyısına doğru ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in ise kıyıda kalarak gözcülük yaptığını ve konu marinaya gitmediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru Adnan Kardeşler, çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile bir hotelin içerisinden çıktığının ve yine Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan 3 zanlının mahkemeye çıkarıldığını, Tivakun Baltabaev’in Girne’de tespit edilerek yakalandığını söyledi. Kardeşler, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ancak zanlının gösterimi ile kaldığı apartmanın bodrum kısmında olta bulduklarını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, Sabir Abdullaev’in ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev’in üniversite öğrencisi odluğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, üniversite öğrencisi Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev’in 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ülkede yasal statüsü olmayan zanlı ise yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.