Yüzerek yata girip soydular

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar SabirAbdullaev, VladaUngurean ve KirillBasindün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.20 raddelerinde Girne Marina’da konuşlanmışolan ve Barbaros Özkaptan'a ait ikametgâholarak kullanılan Amerikan bandıralı motor yata konu marinanın güney kısmında bulunanJasmine Court hotelin istikametinden yüzerek gelen zanlılar SabirAbdullaev,VladaUngurean ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olan 2 zanlı dahakonu yatın kuzeyebakan ve kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını hasarvermeksizin açtıktan sonra yat içerisinden toplam değerleri84,269 Türk Lirası olan iki adet 80'lik Pen marka alt kısımlarıparlak altın rengi makara kısmı bakır renk olan profesyonel balıkçı oltasını bir adet Gopro marka siyah renk su altı ve üstü kamerayı, bir adet Gopro marka 360 derece çekim yapan siyahrenkli su altı ve su üstü kamerasını ve aparatlarını yat içerisindebulunan yatak dolabında muhafaza edilen OmegaSeemastermarka metalik renk kol saatini, beylerbeyi göbek Marka siyahrenkli rakıyı ve 18 yıllık ChivasRegal marka viskiyi ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2320 dolar parayı aldıktansonra yine yüzerek güney istikametinde bulunan Jasmine Courthotel kıyısına doğru ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis incelenen kamera görüntülerinde zanlı KirillBasin’inise kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediği tespitedilmiştir.

(Kamalı Haber) Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile JasmineCourtisimli hotelin içerisinden çıktığı ve yine Girne'de bulunanMustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediği tespit edilmiştir. Polis huzurda bulunan 3 zanlının tespit edilere tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis zanlılar SabirAbdullaev, VladaUngurean’ın 8 Ağustos tarihinde kalmaktaolduğu ikametgâhlarında mahkeme emri gereği yapılanaramada sirkat etmiş oldukları GoproFusion marka deniz altı kamerası ve yine Marina'da konuşlanmış olan ve mal sahibihenüz tespit edilmemiş olan başka bir tekneden sirkat etmiş oldukları bir adet Malibu marka balık oltası ve bir adet Bombaymarka Gin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı KirillBasin’inikametgahında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuz eşyaya rastlanmadığını belirtti. Polis meselenin tahkikatının devam ettiğini aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.