Yüzerken kaptığı amip beynini yedi!

Eddie Gray isimli adam, Kuzey Carolina’daki Fantasy Lake Water Park’ta girdiği suda beyin yiyen bir amip kaptı. Rahatsızlanan adam, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kuzey Carolina Sağlık Departmanı yaptığı yazılı açıklamada, adamın ölüm nedeninin, ‘naegleria fowleri’ adı verilen ve beyin dokularına zarar veren bir amip olduğu bildirildi.

Eddie Gray

Sağlık Departmanı, tek hücreli organizmanın yüksek sıcaklıktaki sığ sularda bulunduğunu ve insan vücuduna girdiğinde, şiddetli baş ağrısı, ateş, kusma, boyun tutulması gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirtti.

Sığ olmayan sularda bulaşıcı olmayan tek hücreli organizmanın, suya dalma ve su kayağı gibi yaz aktiviteleri sırasında buruna girebileceğini belirtildi. Burundan beyine ulaşan organizma, buradaki dokuları tahrip ediyor.

Sağlık Departmanı, çok nadir görülen söz konusu vakadan, ABD’de 1962 ile 2018 yılları arasında 145 kişinin etkilendiğini açıkladı.