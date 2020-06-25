Yüzlerce asker Mağusa’dan KKTC'ye girdi

Pandemi süresince devam eden asker geliş-gidişleri aralıksız bir şekilde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı yüzlerce asker, Mağusa Limanı'ndan adaya giriş yaptı.

Pandemi süresince devam eden asker geliş-gidişleri aralıksız bir şekilde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı yüzlerce asker, Mağusa Limanı’ndan adaya giriş yaptı.

TSK uhdesinde görev yapmak için adaya gelen askerlerin “karantina kurallarına” uymaksızın adaya alındığı dün sosyal medyada iddia edilirken, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs’ın kuzeyine sevk edilen personel ve erlerin kktc ilgili makamları ile belirlenen protokol dahilinde adaya geldiklerini duyurdu.