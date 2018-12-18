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Yüzlerce geyik öldüren avcıya, hapiste her ay Bambi filmini izleme cezası

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ABD'nin Missouri eyaletinde başları için yüzlerce geyiği öldürmek suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılan bir adam, cezasına ek olarak her ay Disney klasiği Bambi filmini izleyecek.
Yüzlerce geyik öldüren avcıya, hapiste her ay Bambi filmini izleme cezası

Geyiklerin başlarını kestikten sonra cesetlerini ormanda bıraktığı öne sürülen David Berry Jr, babası ve kardeşiyle birlikte Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Eyalet tarihinin en büyük yasa dışı av davasında hakim karşısına çıkan Berry, ilki 23 Aralık'ta olmak üzere, ayda en az bir kez, annesi avcılar tarafından öldürülen Bambi adlı yavru karacanın öyküsünün anlattığı 1942 yapımı filmi izleyecek.

Berry'nin kaç geyik öldürdüğü bilinmiyor.

Ancak doğa koruma yetkilileri, bir ay süren soruşturma sonunda Berry'nin "birkaç yüz" geyik öldürmüş olabileceğini söylediler.

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