Yüzlerce hayranı, Kobe Bryant’ınki sanıp yanlış mezarı ziyaret etmiş

Ölümüyle dünyayı sarsan ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna’ya saygılarını sunmak isteyen yüzlerce hayranın yanlış mezarı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın ‘gizli’ bir törenle ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Corona Del Mar’da bir mezarlığa defnedilmesi hem yetkililerin hem de hayranların işini zorlaştırdı.

Pacific View Mezarlığı’na giderek Bryant’a ve kızı Giana’ya saygılarını sunmak isteyen yüzlerce kişi, yetkililerin açıklamasına göre bu zamana kadar kasım ayında son yolculuklarına uğurlanan başka bir aileye ait mezarlığa çiçek ve hatıra eşyaları bıraktı. Bırakılan eşyalar gün sonunda düzenli olarak kaldırıldı.

26 Ocak’taki helikopter kazasında Kobe Bryant ve kızı Giana ile birlikte yedi kişi daha yaşamını yitirmişti. Kobe ve kızı Giana, ailenin isteği üzerine 7 Şubat’ta gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlanmıştı.