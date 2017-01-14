 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Yüzlerce kediye "Kuş Gribi" karantinası!

» »
Yüzlerce kediye "Kuş Gribi" karantinası!
ABD'nin New York kentinde yüzlerce kedi, bulaşıcı "kuş gribi" hastalığına karşı karantinaya alındı.

Kentteki büyük bir hayvan kurtarma organizasyonu tarafından işletilen hayvan barınaklarında kuş gribi vakası görülmesi ve veterinerlerden birinin bu hastalığa yakalanması nedeniyle yüzlerce kedinin karantinaya alındığı bildirildi.

New York Sağlık İdaresi, kuş gribi hastalığına yol açan H7N2 virüsünün evcil kedilere bulaştığı ve bu nedenle söz konusu hayvanların karantinaya alındığını duyurdu.

Kentteki hayvan barınaklarında 500 kedinin bulunduğu ve testlerin ardından bunlardan 386'sında kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi. 

New York'taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım Merkezinin işlettiği Manhattan'daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı kaydedildi. 

New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.

Kuş gribinin, yüksek ateş, burun akması, hapşırma, öksürme ve gözlerde sulanma gibi belirtileri bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • El Salvador’da 24 saattir hiç cinayet işlenmedi13 Ocak 2017 Cuma 10:56
  • Obama Biden'a ABD’nin en yüksek madalyasını verdi13 Ocak 2017 Cuma 10:08
  • ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı13 Ocak 2017 Cuma 10:07
  • ABD'den Soğuk Savaş sonrası Avrupa'ya en büyük askeri sevkiyat12 Ocak 2017 Perşembe 18:12
  • "Tabii ki Meksika bu duvar için hiçbir şey ödemeyecek"12 Ocak 2017 Perşembe 14:33
  • Kolombiya'da silahlı çatışma: 2 ölü12 Ocak 2017 Perşembe 14:30
  • "Aşırıcı bir İslam algısını reddeden Müslümanları desteklememiz gerekiyor"12 Ocak 2017 Perşembe 14:24
  • ABD medyası "Putin'in elinde Trump'ın seks kaseti var" iddiasını konuşuyor11 Ocak 2017 Çarşamba 19:08
  • Melbourne’daki evsizler caddelerden uzaklaştırıldı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:19
  • ABD istihbaratı Trump'ı raporla uyardı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti