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13.11.2021 16:02
Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...BMBP eylemi gerçekleşiyor...
Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...
BMBP eylemi gerçekleşiyor...
detaylar gelecek...
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