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Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...BMBP eylemi gerçekleşiyor...

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Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...BMBP eylemi gerçekleşiyor...
Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...BMBP eylemi gerçekleşiyor...

Yüzlerce  kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...

BMBP eylemi gerçekleşiyor...

detaylar gelecek...

 

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