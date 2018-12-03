Yüzlerce kişi Özel Gereksinimli Bireyler Eğtim Yasası için yürüdü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları talebiyle Gazimağusa’da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAĞ) çemberinde başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi önünde biten yürüyüşe, Gazimağusa ve Yenierenköy’deki ilk ve orta dereceli okulların öğencileri ve öğretmenleri, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrenci, öğretmen ve velileri katıldı.

Yürüyüşe, DAÜ, Gazimağusa Belediyesi, KTAMS, KTOEÖS, DAÜ-SEN, Mağusa Suriçi Derneği, Kale Lions Derneği, CTP, TDP ve Akova Kadınlar Derneği de de destek verdi.

Yürüyüş esnasında Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok pankartı açılırken, “Özel Eğitim Yasamız Çıksın” ve “Yasa Hakkımız, Söke Söek Alırız” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Mağusa Gelişim Akademisi’nde etkinlik düzenlendi.Akova Kadınlar Derneği ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi de stant açtı.

MAVİŞ

Mağusa Gelişim Akademisi’ndeki etkinlikte konuşan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, özel gereksinimli bireylerin hakları için sadece bugün değil, 365 gün birlikte yürüyeceklerini belirterek,”Yasamız, dairemiz, geleceğimiz yok. Hepsini adım adım inşa edeceğiz” dedi.

Mavilş, düzenldikleri etkinliğe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından temsilci katılmamasının hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

“Özel eğitime 2 milyon TL kaynak aktaran Eğitim Bakanlığını yanımızda göremiyoruz” diyen Maviş, Bakanlığın özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü 6 özel eğitim merkezine üvey evlat muamelesi yaptını savundu.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de konuşmasında, yıllar önce ziyaret ettiği bir Eğitim Bakanı’nın; ziyaret ettiği özel eğitim merkezi içini “orda gördüğüm manzaradan çok üzüldüm ve acıdım” ifadeleri kullandığını belirterek, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin acınmaya ihtiyacı olmadığını, özel eğitimle ilgili eksikleirn tamamlanmasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi için devletten beklentilerini sıralayan Elcil, Özel Eğitim Yasasının bir an önce geçmesinin temel taleplerinden olduğunu , okulların alt yapılarının özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini ve ülkenin özel eğitim öğretmen ihtiyacının karşılanmasını istedikelrini kaydeti.

MHA