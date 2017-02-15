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Yüzlerce LGBTİ eşit haklar için öpüştü

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Yüzlerce LGBTİ eşit haklar için öpüştü
LGBTİ’ler Peru'nun başkentinde bir araya gelerek eşit haklar için öpüşme eylemi yaptı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Perulular, başkent Lima’da bir araya gelerek heteroseksüel ve natranslarla eşit haklar için öpüşme eylemi yaptılar. “Kissathon” isimli eylem, adını öpüşmek anlamına gelen “kiss” ve maraton anlamına gelen “marathon” kelimesinden alıyor.

Eylemin organizatörlerinden birisi eylemle ilgili “Peru sokakları cinsel kimlik fark etmeksizin herkes için. Eşcinsel ya da heteroseksüel olsun öpücükler uygunsuz görülmemeli” dedi.

Ülkenin dört bir yanından yüzlerin katıldığı eylem için muhafazakâr kitleler “uygunsuz” buldukları yönünde açıklama yaptılar. 

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