Bu hipotezi test etmek isteyen moda fotoğrafçısı Alex John Beck, "çekiciliğin simetri hipotezi" denen fikir dahilinde simetrik yüzler yarattı. Basitçe yaptığı, fotoğrafını çektiği insanların yüzlerinin önce sol yarısını, sonra sağ yarısını kullanarak gerçekten "kusursuz simetrik" yüzler oluşturmaktı. Sonuç, oldukça tuhaf olduğu kadar bir miktar rahatsız ediciydi de...

Dışarıdan bakıldığında daha simetrik gibi gözüken yüzlere "kusursuz simetri" uygulanınca, sonuç tabii ki daha az fark edilir oluyordu. Ancak çoğu fotoğrafta yüzlerdeki simetri, en nazik tabiriyle "ürkütücü" idi...

Bu fotoğraflardasol ve sağ yarılara göre oluşturulan tam yüz portrelerini görüyorsunuz.