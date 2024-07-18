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Yüzmede Kulüplerden kıran kırana madalya rekabeti

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Yüzmede Kulüplerden kıran kırana madalya rekabeti
Yüzmede Kulüplerden kıran kırana madalya rekabeti

Sporcuların yetişmesinde ve yarışlara hazırlanmasında büyük emeği olan Kulüpler arasında ise büyük bir rekabetin yaşandığı şampiyonada, kulüplerin madalya dağılımı ise şöyle;

1. Bluefin Swimming Club: Toplam 93 madalya (39 altın, 34 gümüş, 20 bronz)

2. Fast Frogs: Toplam 45 madalya (24 altın, 11 gümüş, 10 bronz)

3. Yakın Doğu Üniversitesi: Toplam 34 madalya (23 altın, 4 gümüş, 7 bronz)

4. Tüfekçi Spor Kulübü: Toplam 22 madalya (18 altın, 4 gümüş)

5. Levent Spor Yüzme Kulübü: Toplam 49 madalya (14 altın, 19 gümüş, 16 bronz)

6. Karabetça Spor Kulübü: Toplam 20 madalya (11 altın, 3 gümüş, 6 bronz)

7. Galatasaray Spor Kulübü: Toplam 23 madalya (10 altın, 7 gümüş, 6 bronz)

8. Larnaka Gençler Birliği: Toplam 18 madalya (10 altın, 7 gümüş, 1 bronz)

9. Lesas: Toplam 31 madalya (8 altın, 10 gümüş, 13 bronz)

10. Ted Spor Derneği: Toplam 26 madalya (7 altın, 16 gümüş, 3 bronz)

11. Ferdi: Toplam 9 madalya (6 altın, 2 gümüş, 1 bronz)

12. Marlin S.C.: Toplam 13 madalya (3 altın, 3 gümüş, 7 bronz)

13. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: Toplam 9 madalya (2 altın, 3 gümüş, 4 bronz)

14. Güçver Su Sporları Kulübü: Toplam 12 madalya (1 altın, 5 gümüş, 6 bronz)

15. Beyaz Su Sporları: Toplam 4 madalya (1 altın, 3 gümüş)

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