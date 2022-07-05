Yüzmede “özerklik” için 10 kulüp imza topladı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, başkan Ender Yeşilyurt ve yönetim kurulunun uzun yıllardır başarılı çalışmaları sonucu büyük bir ivme kazanırken, kulüp sayısı, sporcu sayısı, ulusal ve uluslararası temsiliyetteki başarılı sonuçlarla yüzme en gözde spor branşlarından birisi haline geldi. Ancak federasyonun özerk yapıda olmayışı ise kulüplerin tepkisini beraberinde getirdi.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, başkan Ender Yeşilyurt ve yönetim kurulunun uzun yıllardır başarılı çalışmaları sonucu büyük bir ivme kazanırken, kulüp sayısı, sporcu sayısı, ulusal ve uluslararası temsiliyetteki başarılı sonuçlarla yüzme en gözde spor branşlarından birisi haline geldi. Ancak federasyonun özerk yapıda olmayışı ise kulüplerin tepkisini beraberinde getirdi.

ÖZERKLİK İÇİN İMZA TOPLANDI, SPOR DAİRESİNE DİLEKÇE VERİLDİ

Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na göre ‘özerk’ olma niteliklerine uzun süredir haiz olmasına rağmen yıllardır özerkliği verilmeyerek geçici başkan ve geçici yönetim kurulu sistemiyle yönetilmeye devam edilen Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun bu durumuna kulüpler dur demek için harekete geçti. Federasyona bağlı 10 kulüp imza toplayarak Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bu konuda dilekçe verdi.

YASAYA GÖRE 5 KULÜP ŞARTI, FEDERASYONUN İSE 17 ÜYESİ VAR

Yasaya göre “Bir spor federasyonu, en az 5 üyesi bulunması halinde, genel kurulunu toplayarak kendi yetkili organlarını kendisi belirlemek suretiyle özerkliğini kazanır.” denmektedir. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’na bağlı şu an 17 üye kulüp olmasına rağmen yönetim şekli, özerk değil uzun zamandır geçici başkan ve geçici yönetim kurulu şeklindedir.

ÖZERKLİK HAKKI VE GEÇİCİ ATAMA GÖREV SÜRESİNE YILLARDIR UYULMADI

Yine yasaya göre özerk olmayan federasyonlara atanan geçici başkan ve geçici yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıldan fazla olamayacağı belirtilirken atamaların bu süre zarfındaki önceliğinin de üye sayısını en az 5’e yükseltip federasyona özerkliğini kazandırmak olduğu ifade edilmektedir. Su Sporları Federasyonu, üye sayısı bakımından yıllardır özerkliğini kazanma hakkına sahip olmasına rağmen bu durum göz ardı edildi. Ayrıca geçici atamaların 1 yıllık görev süresi ile ilgili madde de atlanarak mevcut başkan ve yönetim kurulu yıllardır tekrarlanan şekilde atama almış durumda.

10 KULÜP ÖZERKLİK İÇİN ENDER YEŞİLYURT’A YETKİ VERİLMESİNİ İSTEDİ

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun bu durumuna dur demek isteyen 10 kulüp, üye sayısı bakımından ve başkan Ender Yeşilyurt’un da başarılı çalışmalarına destek vererek federasyona özerklik hakkının kazandırılması için mevcut başkan Ender Yeşilyurt’a yetki verilmesini isteyen dilekçeyi Spor Dairesi Müdürlüğü’ne verdi. Dilekçeye federasyona üye Marlin Sporting Club, Larnaka Gençler Birliği, Karabetça Spor Kulübü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü, Fast Frogs Spor Kulübü, Levent Spor Yüzme Kulübü, Ares Spor Kulübü, Güçver Su Sporları Kulübü ve Bluefin Swimming Club imza koydu.